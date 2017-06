FOTO: Poleg otroškega igrišča in fitnesa zdaj še kolopark

22.6.2017 | 14:20

Ivančna Gorica - Včeraj so v Ivančni Gorici odprli atraktivno športno pridobitev, na kateri bodo največ užitkov našli kolesarji, ki se radi vozijo po razgibanem terenu. Gre za grbinasti poligon, sestavljen iz valov, band in grbin, ki omogočajo, da kolesarju ni treba poganjati pedal, ampak je njegova hitrost odvisna od premikanja telesa gor in dol, po domače »pumpanja«. V žargonu se takšnemu poligonu reče pumptrack in je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje.

Poligon je občino stal 30 tisočakov, postavilo ga je podjetje Zavod Aliansa, izvajalec ostalih gradbenih del pa je bilo domače podjetje Milan Pušljar.

"Kolopark ni namenjen samo otrokom, ampak tudi odraslim. Moram povedati, da je bil že v času gradnje neverjetno obiskan, da so imeli delavci težave, da so ga dokončali, saj je bilo tam ves čas polno ljudi, ki so ga hoteli preizkusiti," je na kratki otvoritveni slovesnosti, ki je bila uvod v sejo občinskega sveta, rekel ivanški župan Dušan Strnad. Ideja zanj se je porodila v občinski upravi, saj so strokovni delavci ocenili, da bi kolopark lepo zaokrožil rekreacijski park, ki je v zadnjih letih zrasel ob vhodu v Ivančno Gorico.

Najprej so postavili otroško igrišče, pred enim letom še fitnes na prostem, zdaj kolopark. "V tem majhnem sodobnem parku najdejo mesto vse generacije in vesel sem, da je tu vedno veliko občanov," je še dodal župan ter omenil, da so zasadili veliko dreves, ki bodo čez čas dajala prijetno senco.

Na slovesnosti so z glasbenim programom nastopili učenci Glasbene šole Grosuplje, posebne pozornosti pa so bili deležni mladi člani kluba MTB team Ivančna Gorica, ki so pokazali praktično uporabo poligona.

"Lahko rečem, da je kolopark dobra stvar, ker se otroci v varnem okolju naučijo spretnosti. Poleg tega se tukaj družijo z drugimi," je za Dolenjski list povedal predsednik omenjenega kluba Gaber Gomišček, ki se je v okolico Ivančne Gorice priselil iz Novega mesta.

V njihovem klubu se sicer največ posvečajo gorskemu kolesarstvu, člani so stari od šest do osem let. "Spodbujamo otroke, da gredo na kolo in v naravo. Največ se zadržujemo v gozdu, kjer smo umaknjeni od prometa, hkrati pa je tam poleti prijetno hladno," je še dodal Gomišček.

