Zaradi prevelike hitrosti s ceste, v Metliki zasegli tablete

22.6.2017 | 17:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Metliški policisti so bili včeraj okoli 13. ure obveščeni o prometni nesreči na cesti med Metliko in Drašiči, pri Slamni vasi. Opravili so ogled in ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročitelju nesreče zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pijan ogrožal druge

Nekaj pred 19. uro pa so bili sevniški policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na cesti med Bruno vasjo in Tržiščem vijugal po vozišču, vozil na neprimerni razdalji in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, nevarnega voznika izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 26-letnega kršitelja, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odredili so mu preizkus, kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,0 miligramov alkohola (2,08 g/kg). Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli več kot štiri tisoč prepovedanih tablet

Na mejni prehod Metlika je v ponedeljek, 19. 6., v jutranjih urah na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je v vozilu prevažal še šest potnikov. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in pregled vozila. Pri pregledu avtomobila Volkswagen Sharan so pod voznikovim sedežem našli skrit zavoj, v katerem je bilo 3.000 tablet, ki so uvrščeni v Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog in vsebujejo prepovedano snov midazolam. O najdbi so obvestili delavce mobilnega oddelka FURS-a, ki so pri nadaljnjem pregledu vozila našli skritih še 1.060 tablet s prepovedanim midazolamom. Novomeški kriminalisti so 49-letnemu državljanu Hrvaške in Bosne in Hercegovine odvzeli prostost in ga pridržali. Včeraj so ga s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanje Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor.

Na vlaku so se skrivali Afganistanci

Policisti Postaje mejne policije Dobova so danes zjutraj med opravljanjem mejne kontrole na tovornem vlaku, ki je pripeljal iz Srbije in je prevažal avtomobilske dele, v enem izmed vagonov našli skrite štiri državljane Afganistana, ki so se na ta način skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili z novomeške Policajske uprave.

J. S.