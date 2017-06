Brežice: uničenje je popolno

22.6.2017 | 15:00

Brežice - Včeraj popoldne je neurje s točo prizadelo severni del občine Brežice, od meje z občino Krško do Pišec. Na tem območju so večina sadjarske površine, ki so bile že lani in tudi letos prizadete s pomladansko pozebo. Sadjarji imajo popolni izpad pridelka in so v zelo negotovem ekonomskem položaju, saj so dejansko brez prihodka že dve leti, so sporočili z brežiške občine.

Na območju Arnovega sela so popolnoma uničene tudi vse druge kulture, od vinogradov do poljščin. Na trajnih nasadih je pričakovati izpad pridelka tudi v naslednjem letu, zaradi uničenega rodnega lesa.

Meter visoki kupi toče na koncu sadovnjaka (Foto: J. K.)

Škoda je nastala tudi na komunalni infrastrukturi in k njeni sanaciji bosta v najkrajšem času pristopili občina in krajevna skupnost. Nekaj objektov je bilo tudi zalitih z vodo.

Kot so sob tem še sporočili z brežiške občine, državo tudi pozivajo, da pristopi k pomoči kmetijstvu po toči in neurjih, ki so prizadela pridelovalce kmetijski dejavnosti.

