Trčila sta motorist in avto

22.6.2017 | 18:30

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu sta ob 9.45 trčila motorno kolo in osebno vozilo. Poškodovanega motorista so na kraju imobilizirali gasilci GRC Novo mesto in ga predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so še zavarovali kraj, posuli in počistili razlite motorne tekočine, preprečili iztekanje goriva iz motornega kolesa ter odklopili akumulator.

Gorela je suha trava

Ob 13.54 je gorela suha trava in podrast v Kotu pri Semiču, občina Semič. Požar na površini okoli 800 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kot Brezje in Semič.

Požari na prometnih sredstvih cestnega prometa

Ob 14.02 je v Ulici 21. oktobra v Črnomlju na parkirišču trgovskega objekta gorelo pod armaturno ploščo parkiranega osebnega vozila. Občani so že pred prihodom gasilcev PGD Črnomelj pričeli gasiti požar, gasilci pa so ga dokončno pogasili. Gasilci so zaprli del ceste in usmerjali promet ter pregledali vozilo s termo kamero, poroča novomeški regijski center za obveščanje.

Ostali so brez vode

Ob 12.32 je bila v naseljih Prilipe, Cerina, Žejno, Dvorce, Dobeno, Sobenja vas, Mrzlava vas in Globočice, občina Brežice, zaradi okvare na vodovodnem omrežju motena oskrba s pitno vodo. Napako so odpravili dežurni delavci Komunale Brežice.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek, 23. 6. 2017:

- od 7:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS;

- od 10:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE;

- od 12:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER in TP MALINE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v petek, 23. 6. 2017:

- od 7:30 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE 2;

- od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKE TOPLICE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek, 23. 6. 2017:

- od 7:30 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 7:30 do 8:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA.

Elektro Ljubljana d. d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v petek, 23. 6. 2017, od 9:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 na izvodu DOLINA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.