Eksplozija sredi mesta

22.6.2017 | 21:40

Zgodilo se je nocoj okoli 19.15. (Foto: Franci Koncilija)

Novo mesto - Okoli 19. ure in 15 minut je sredi Novega mesta, natančneje na Prešernovem trgu pred stavbo novomeške enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot poroča naš bralec Franci Koncilja, sicer očividec dogodka, nenadoma votlo počilo in takoj se je vžgal osebni avto Kia novomeških registracij. Voznik je po poročanju bralca še pravočasno zapustil vozilo, vendar ga je močan ogenj kljub temu opekel po rokah in po obrazu. Dodaja, da je imel avto pogon na plin.

V nekaj minutah so prihiteli gasilci, policisti in reševalno vozilo. Še preden so začeli gasiti goreči avto, iz katerega se je močno kadilo, je še nekajkrat močno počilo, visoka vročina pa je stopila plastiko na najbližjem parkiranem vozilu.

Po mestu se je širil neznosni smrad po goreči plastiki, gost dim pa se je valil v nebo. Franci Koncilja poudarja, da na srečo drugi ljudje niso bili poškodovani, tudi poleg omenjenega avtomobila, na drugih v bližini ni bilo videti poškodb. "Domnevno je prišlo do samovžiga, vse skupaj pa se je končalo dokaj srečno, kajti avtomobil bomba bi lahko popolnoma eksplodiral ter poleg ljudi in avtomobilov, bi lahko poškodoval še bližnje stanovanjske hiše", je še zapisal Koncilja.

R. Ž, foto: F. K.

