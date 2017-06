Tudi uradno so se začele poletne prireditve Pridi zvečer na grad

23.6.2017 | 08:10

Metlika - Včeraj zvečer so na metliškem grajskem dvorišču tudi uradno odprli 25. metliške mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad. Zgodovino prireditev je predstavila Marta Strahinić, direktorica Ljudske knjižnice Metlika in predsednica kulturnega društva Pridi zvečer na grad, ki skupaj z metliško območno izpostavo JSKD pripravljata prireditve. Na metliškem gradu in na nekaterih drugih prizoriščih se je na štiriindvajsetih metliških poletnih prireditvah zvrstilo več kot 380 dogodkov s 4.000 nastopajočimi, ki so prišli iz 31 držav in s štirih celin. Njihove nastope si je ogledalo 90.000 obiskovalcev.

Slavnostna govornica je bila pisateljica, pesnica in dramska igralka Saša Pavček, ki je govorila predvsem o pomenu kulture, umetnosti. A kot je dejala, nas prav kulturne prireditve lahko umirijo, napolnijo in nagradijo z že pozabljenimi občutki umetnosti. Zato: »Pridite zvečer na grad! Bogato boste poplačani,« je povabila Pavčkova na 25. prireditve, ki jih je uradno odprla metliška podžupanja Anica Kopinič. Prav Kopiničeva je bila tista, ki je kot direktorica Ljudske knjižnice Metlika leta 1993 postala predsednica prireditvenega odbora Pridi zvečer na grad.

Prva letošnja prireditev Pridi zvečer na grad je bila že prejšnjo soboto v okviru Poletne muzejske noči. Na včerajšnji je nastopila glasbenica Ditka Čepin, ki sta se ji na odru pridružila še Gorazd Čepin in Ilj Pušnik. Do 25. avgusta se bo zvrstilo še 11 prireditev, naslednja pa bo že v nedeljo, 25. junija, ko se bo predstavila Glasbena šola Andreja Bajuka z Radovice, ki deluje že 15 let. Tri julijske srede pa bodo v kulturnem domu v Metliki na ogled tudi brezplačne filmske predstave za otroke in mladino, ki jih pripravlja Društvo prijateljev mladine Metlika.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija