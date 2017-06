Gasilci rešili mačka; v Višnji Gori zagorel avto

23.6.2017 | 07:05

Intervencija v Višnji Gori (Foto: PGD Višnja Gora)

Zagorelo je v motornem delu. (Foto: PGD Višnja Gora)

Sinoči ob 20.12 uri so gasilci PGD Sevnica na Hermanovi cesti v Sevnici s tehnično intervencijo rešili mačka iz odtočnega jaška.

Zagorel motor

Ob 18.35 je na izvozu avtoceste Višnja Gora, smer Ljubljana, gorelo v motornem delu osebnega vozila. Posredovali so gasilci PGD Višnja gora, Stična, Grosuplje in GB Ljubljana. Zavarovali so mesto dogodka, pogasili požar, odklopili akumulator na vozilu, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in očistili cestišče. Poškodovanih ni bilo. Zahvaljujoč hitremu posredovanju gasilcev PGD Višnja Gora večje škode na avtomobilu ni bilo, uničen je bil samo motorni del. Nekaj utrinkov z intervencije v galeriji.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER in TP MALINE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 7.30 do 8.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE 2;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKE TOPLICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 na izvodu DOLINA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Krško mesto med 8. in 10.30 uro na območju TP Kerinov grm, med 11. in 12. uro TP Jelša Veliki Podlog in med 12.30 in 13.30 uro na območju TP Pristava Veliki Podlog; na področju nadzorništva Brežice med 9. in 11. uro na območju TP Dobova izvod desno Horvatič tr na področju nadzorništva Bistrica med 8. in 12. uro na območju TP Janeževe gorice.

M. K., J. A., foto: PGD Višnja Gora

