V Sodražici se danes začnejo Psoglavski dnevi

23.6.2017 | 13:10

Nova maskota sodraške občine - Psoglavec.

Sodražica - S Psoglavsko nočjo kot uvodom in vabilom na vse kar se bo dogajalo preko vikenda, se bodo danes v Sodražici pričeli že tradicionalni Psoglavski dnevi. V okviru tridnevne prireditve bosta jutri Dan Športa in Večer na trgu, osrednji dogodek pa bo v nedeljo Tržni dan, ki ga bo organizirala občina Sodražica v sodelovanju s Turističnim društvom Sodražica letos že trinajstič.

Psoglavska noč se bo pričela ob 20. uri, na 501 Fest, kot nosi letos naslov tradicionalna glasbena prireditev, pa bodo nastopili: Omar Naber, Don Mentony band, Band 501 in Rock Angeless. Glasbeni večer pripravljajo mladi Sodražani in bo tudi letos potekal na igrišču osnovne šole Dr. Ivan Prijatelj v Sodražici.

V soboto in nedeljo se bo praznovanje razširilo na ves center Sodražice. Jutri dopoldan in preko dne bodo igrali nogomet, košarko, badminton, namizni tenis in odbojko na mivki, zvečer ob 21. uri pa bosta nastopila Tamburaški orkester Sodražica in domača gledališka skupina MKS.

Osrednja prireditev bo kot običajno v nedeljo Tržni dan. Pričel se bo že od 9. uri s ponudbo na stojnicah, ki bodo razmeščene od mostu ob Bistrici pa vse do cerkve Sv. Magdalene na eni, in Kostanjevega parka na drugi strani Sodražice, na njih pa bodo izdelovalci predstavljali stare obrti in trgovanje. Uradna otvoritev bo ob 10. uri. Pričela se bo z branjem razglasa dovoljenja za tržni dan, ki ga je že leta 1752 Sodražici podelila cesarica Marija Terezija, sledil bo nagovor župana občine Sodražica Blaža Milavca, ki bo Tržni dan tudi odprl.

Slavnostni govornik bo predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič. Sledil bo pester kulturni program z nastopi glasbenih in plesnih skupin iz Sodražice, Ribnice in Kočevja.

Novost letos na prireditvi bo maskota Sodražice – Psoglavec, ki so ga izdelali posebej za letošnje Psoglavske dneve, širši javnosti pa so ga predstavili že na dan, ko je šla skozi Sodražico kolesarska karavana Kolesarske dirke po Sloveniji.

M. L.-S.