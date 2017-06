Nagradni izlet šolskega sklada

23.6.2017 | 10:05

Dobova - V torek, 13. junija, smo šli na nagradni izlet šolskega sklada v Maribor. Vsako leto namreč šolski sklad učence, ki so bili uspešni na državnih tekmovanjih in vse celoletni fair play učence pelje na nagradni izlet. Me, dekleta iz petega razreda, smo si ga »prislužila« s petjem v zboru, saj smo osvojile zlato priznanje.

Tako se nas je skoraj 70 učencev kar z dvema avtobusoma ob 10. 30 odpravilo v Maribor. Ko smo prispeli, je mladinski pevski zbor šel takoj na vajo za Zborovski bum, ostali pa smo se sprehodili do Mestnega parka. V parku nam ni bilo prevroče, pa še na igrala smo lahko šli. Ob 14. uri smo si ogledali akvarij in terarij, kjer smo videli veliko morskih in rečnih živali, kot so morske mačke, električne jegulje, some in različne vrste rib. Šli smo na naslednji oddelek, kjer smo videli plazilce: belouške, klopotače, gade in kobre. Nekatere so bile strupene. Videli smo tudi legvane, želve in mladega krokodila.

Nato smo se odpravili v staro mestno jedro, kjer smo se posladkali s sladoledom. Ob 16. uri smo odšli na ogromen stadion, ki se imenuje Ljudski Vrt. Ogledali smo si Zborovski bum. Bilo je zabavno. Pelo je več 120 pevskih zborov iz vse Slovenije skupaj s simfoničnim orkestrom Maribor. Večinoma so peli operne pesmi, na nastop pa sta prišla tudi Timotej in Lenart, zmagovalca oddaje Slovenija ima talent. Prireditev si je ogledal tudi predsednik Borut Pahor. Peli so razni operni pevci. Po končanem koncertu smo se odpeljali proti domu.

Imeli smo se lepo, bilo nam je zabavno.

Ema Kežman in Kaja Stergar, 5. b OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Foto: Dragica Hrovat

