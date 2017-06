Ogled Postojnske jame in Predjamskega gradu

23.6.2017 | 10:10

Dobova - Pred koncem šolskega leta smo učenci 6., 7. in 8. razreda OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in učenci 5. in 6. razreda PŠ Kapele imeli še zadnji dan dejavnosti. Ob sedmi uri smo se z avtobusom odpeljali v Postajno. Tam naj bi si ogledali Postojnsko jamo in Predjamski grad.

Prvi na seznamu je bil ogled Predjamskega gradu. Tam so nas lepo sprejeli in nam za začetek povedali legendo o njem in o njegovem najbolj znanem lastniku Erazmu Predjamskem. Nato nam je vodička razkazovala grajske prostore. Ogledali smo si kuhinjo, spalnico, grajsko sodišče, viteško dvorano, sobo z orožjem in še marsikaj. Lahko smo celo pozvonili na zvonček želja. Na koncu ogleda smo si kupili spominke in se odpravili na ogled Postojnske jame.

Ko smo prispeli, smo se najprej posedli v vlakec in začela se je 2-kilometerska vožnja po čudovitih tunelih in dvoranah. Vožnja se je na žalost prehitro končala, a ogled se je šele dobro začel. Prehodili smo pet kilometrov in si ogledali čudovite dvorane z belimi, apnenčastimi, svetlečimi se kapniki. Izvedeli smo veliko o naravnih čudesih podzemnega sveta in živalih, ki živijo v njem. Seveda pa smo si za konec ogledali še človeške ribice in tok reke Pivke. Po ogledu smo si v prosti uri lahko kupili spominke. Nato smo se odpravili proti Vrhniki, kjer smo si ogledali še Cankarjevo spominsko hišo.

Na ekskurziji je bilo zelo zabavno, zanimivo in poučno. Naučili smo se veliko o zgodovini Predjamskega gradu, Erazmu Predjamskem, podzemnem svetu in jamskih živalih ter videli veliko lepot narave. Zagotovo bom grad in jamo obiskala še kdaj.

Besedilo in foto: Urša Nakani, 7. a, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

