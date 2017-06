Začenja se prenova križišča pod Marofom

23.6.2017 | 10:10

Križišče Kettejevega drevoreda in Seidlove ceste bodo prenovili in razširili. (Vir: MONM)

Novo mesto - V ponedeljek, 26. junija, se bo v Novem mestu začela obnovo dotrajanega in prometno obremenjenega priključka Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto, sporočajo z mestne občine.

Načrt prenove predvideva rekonstrukcijo in razširitev priključka ter uvedbo ločenega levega zavijalnega pasu. Dodatno je na tem območju predvidena še obnova kanalizacije in vodovoda ter obnova dela cestne razsvetljave. Da bi kar najmanj vplivali na promet, bodo dela potekala v času šolskih počitnic in se predvidoma zaključila do konca avgusta,sporočajo z novomeške občine.

Dela bodo potekala v dveh fazah: v prvi bo cesta za promet zaprta od križišča s Seidlovo cesto do odcepa za poslopja občine, Ceroda in vrtca Metka. Promet bo v tem času potekal prek začasnega priključka po obvozni cesti med OŠ Center in Zavarovalnico Sava, pri čemer bo uvoz mogoč zgolj iz smeri Ločne, izvoz pa samo desno, torej v smeri centra.

V drugi fazi, ki bo predvidoma sledila v avgustu, bo zapora med odcepom za občino, Cerod in vrtec Metka in odcepom za Športno dvorano Marof. V tem primeru bo dostop do občine, Ceroda, vrtca, Gimnazije Novo mesto, OŠ Center in poslovnih objektov potekal nemoteno, dostop do objektov višje ob Kettejevem drevoredu pa bo možen preko Koštialove ulice in Mestnih njiv.

Dostop do MONM, Ceroda, vrtca, gimnazije, osnovne šole in poslovnih objektov na tem območju bo torej stalno omogočen, v prvi fazi preko začasnega priključka, v drugi fazi pa preko že rekonstruirane ceste.

"Dela bodo terjala veliko prilagajanja, zato vljudno prosimo za strpnost in potrpežljivost v prihodnjih tednih. Prizadevali si bomo za čim hitrejšo ureditev in dokončanje del," so pred začetkom del še sporočili z mestne občine Novo mesto.

B. B.