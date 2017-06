Podelili so občinske plakete in priznanja

23.6.2017 | 11:15

Prejemniki plaket Občine Trebnje (Foto: J. S.)

Prejemniki priznanj Občine Trebnje

Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez.

Velika Loka - V kulturnem domu na Veliki Loki so včeraj gostili slavnostno sejo občinskega sveta občine Trebnje ob devetem prazniku občine, ki ga praznujejo 25. junija, z njim pa se spominjajo razglasitve Trebnjega za mesto in dogodkov iz časov osamosvojitve. Na osrednji slovesnosti so tudi letos podelili občinska priznanja, ki jih podeljujejo posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz občine Trebnje za enkratne dosežke na kateremkoli področju, za posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in drugem prostoru, ter plakete Občine Trebnje, ki jih podeljujejo posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine ter podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine Trebnje.

Ob občinskem prazniku so letos podelili tri plakete. Za izjemen prispevek k razvoju in prepoznavnosti Dobrniča z okolico so plaketo Občine Trebnje podelili Milanu Kastelicu. Kastelic je zelo navezan na svoj domači kraj ter poleg družine in službe pomemben del njegovega življenja predstavlja skrb za dobro ljudi, kar dokazuje z aktivnim delovanjem v Krajevni skupnosti Dobrnič ter številnih društvih in organizacijah tako na občinskem kot državnem nivoju. S svojim znanjem in zanimanjem za razvoj in ljudi je v zadnjih dveh desetletjih nepogrešljiv iniciator in soustvarjalec napredka v Dobrniču – najprej kot tajnik sveta Krajevne skupnosti, kasneje kot predsednik. Močno je vpet v delo Prostovoljnega gasilskega društva Dobrnič in Gasilske zveze Trebnje, po njegovi zaslugi je Dobrnič dobil defibrilator, organiziral pa je tudi tri tečaje o njegovi uporabi.

Plaketo občine Trebnje je prejel France Brane Praznik za prispevek k razvoju različnih področij družbenega življenja. Praznik je zaveden Šentlovrenčan, ki je z družino živel v Medvodah, po upokojitvi pa se je vrnil v rojstni kraj in se aktivno vključil v številne aktivnosti v krajevni skupnosti in občini. Je zvesti spremljevalec in popisovalec dogodkov Prostovoljnega gasilskega društva Šentlovrenc, Združenja borcev za vrednote NOB in Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Raziskuje zgodovino kraja, vodi tamkajšnje Kulturno-umetniško društvo Marija Kmetova Šentlovrenc, je ustanovni član Društva likovnikov Trebnje in njegova gonilna sila, je aktivni tudi član številnih društev in ljubiteljski igralec, ki je v predstavi Slovenskega mladinskega gledališča in Zavoda Maska Republika Slovenija nastopil na Borštnikovem srečanju.

Plaketo Občine Trebnje pa je letos prejelo še trebanjsko podjetje REM za uspešno rast in razvoj na področju modularne gradnje ter za družbeno odgovorno delovanje. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2001, čez dve leti pa je ustanovitelj Jože Udovič podpisal pogodbo za proizvodnjo bivalnih kontejnerjev s podjetjem Trimo, v letu 2008 so zaradi krize in zmanjšanih naročil začeli z lastnimi prodajnimi aktivnostmi in zgradili široko mrežo stalnih kupcev širom po svetu. Danes je podjetje eno najbolj uspešnih v Sloveniji, zaposluje več kot 250 ljudi v lastnem oddelku razvoja in konstrukcije ter proizvodnji, velik poudarek pa posveča ekologiji in skrbi za okolje. Različna društva in organizacije v domačem okolju imajo v podjetju vedno sogovornika, ko potrebujejo pomoč pri svojem delu, saj se v podjetju zavedajo, da tudi s tovrstno angažiranostjo, ne le z zaposlovanjem, večajo svojo prisotnost v okolju. Priznanje je prevzel direktor Rema Igor Kastelic.

Včeraj so podelili tudi šest priznanj Občine Trebnje. Podelili so jih Fani Anžlovar za dolgoletno delovanje na področju kulture in zborovskega petja, Milki Pangerc za delo na področju humanitarnih dejavnosti, Justini Zupančič za dolgoletno prizadevno pedagoško in prostovoljno delo, Lovski družini Veliki Gaber ob 70-letnici uspešnega delovanja na področju lovstva in varovanja narave, Turistično-športnemu društvu Gradišče za izjemno urejenost kraja in povezanost med ljudmi ter Župniji Trebnje za dolgoletno uspešno izvedbo projekta Oratorij in delo z mladimi.

Na včerajšnji slovesnosti so zbrane nagovorili predsednik krajevne skupnosti Velika Loka Simon Erjavec, trebanjski župan Alojzij Kastelic in slavnostni govornik predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Slovesnost, ki jo je povezovala Petra Krnc, pa so sooblikovali mladinska gledališka skupina KUD Ivan Cankar Velika Loka in Glasbena šola Trebnje ter Občinski pihalni orkester s Trebanjskimi mažoretami.

J. S.

