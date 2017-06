Eksplodiralo zaradi uhajanja plina

23.6.2017 | 12:05

Avto je gorel kot bakla (Foto: F.K.)

Novo mesto - Sinoči smo že poročali o eksploziji sredi Novega mesta, zdaj dodajamo še poročilo policistov. Alenka Drenik s PU Novo mesto je sporočila, da so bili novomeški policisti nekaj po 19. uri obveščeni, da naj bi na Prešernovem trgu gorelo vozilo, ena oseba pa naj bi bila poškodovana.

"Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov naj bi 49-letni moški vozil osebni avtomobil Kia ceed in v prtljažnem delu vozila prevažal plinsko jeklenko. Med vožnjo naj bi prišlo do eksplozije plina in požara, goreče vozilo pa je obstalo na vozišču. Hudo poškodovanega voznika, ki je sam zapustil vozilo, so reševalci odpeljali v novomeški Urgentni center, od tam pa v UKC Ljubljana. Požar so gasilci pogasili, policisti in kriminalisti pa so zavarovali avtomobil in plinsko jeklenko in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin oziroma vzroka za nastanek eksplozije in požara," poroča Drenikova.

Sicer je bilo ob eksploziji poškodovano tudi vozilo, ki je bilo parkirano v bližini, in okno bližnje stavbe. Po zaključeni preiskavi bodo kriminalisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič, ki je bil skupaj z drugimi poklicnimi gasilci na terenu, je o dogodku povedal:

"Mi smo bili obveščeni, da gori avto. Ko smo prišli na kraj dogodka, so nas očividci opozorili, da je v avtu plinska jeklenka. Požar smo pogasili, jeklenko ohladili in zaprli plinski ventil. Plin je uhajal skozi ventil, zakaj je do tega prišlo, pa mi ne vemo."

Sklepamo lahko, da ko je nastala določena koncentracija plina v prtljažniku, je bila za eksplozijo potrebna le še iskra. Ta je lahko prišla iz izpuha, lahko celo zaradi cigarete.

Odgovore na vprašanja, ki se porajajo ob tem dogodku, bo dala kriminalistična preiskava.

J. A.