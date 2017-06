V Gospodarski coni Zalog se premika

23.6.2017 | 16:20

Občinski svet občine Straža (Foto: M. Ž.)

Straža - Straški svetniki so na včerajšnji seji občinskega sveta soglasno potrdili prve spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN), ki so ga sicer sprejeli konec februarja leta 2012. Od takrat se je nekaj stvari spremenilo, predvsem na račun prodaje občinskega zemljišča v coni, ki je tako dobilo nove lastnike. Ti in že obstoječi v coni so zdaj bolj jasno opredelili svoje gospodarske potrebe in interese, prav tako je straška občina letos tam začela graditi gospodarsko javno infrastrukturo in je tik pred zaključkom, tako da so s tem uskladili tudi to.

Spremembe OPPN-ja, s katerimi sicer ne spreminjajo izhodiščnega koncepta ureditve, se nanašajo na vzhodni in osrednji del območja. Tako so združili in na novo določili posamezne gradbene enote, nekoliko spremenili potek ceste znotraj cone in umestili novo retenzijsko površino za odvodnjavanje meteorne vode iz gospodarske cone.

Ker so za spremenjeni dokument pridobili tudi vsa potrebna pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, teh je bilo 15, je Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlagal, da spremembe odloka že na tej seji potrdijo v prvi in drugi obravnavi, kar so tudi naredili. Po objavi v uradnem listu bo občina dobila možnost, da v coni proda še preostanek svojega zemljišča.

Kot zadnja od občin so potrdili letno poročilo novomeške Komunale za lansko leto in poslovni plan za letos, sprejeli pa so tudi letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

M. Ž.