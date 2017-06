Tri vikende bodo na Muljavi tihotapili tobak

23.6.2017 | 17:20

Muljava - "Ste vedeli, da tihotapci čez Gorjance in naprej čez mejo na Hrvaško tihotapijo tobak? In da so izjemno strastni in maščevalni? Ste? Bi se želeli o teh nezakonitih dejanjih poučiti iz prve vrste? Prav to vam letos omogoča domača gledališka skupina v letnem gledališču, naravnem amfiteatru ob Jurčičevi domačiji na Muljavi, ki že 37. let uprizarja Jurčičeva dela. Letos vam bo predstavila Tihotapca," se glasi vabilo Muljavcev, ki so pridno vadili več mesecev in se pripravljali na nastop. Premiera bo nocoj ob 21. uri, ponovitve pa sledijo jutri, 30. junija, 1., 7. in 8. julija.

Povest je dramatizirala pokojna režiserka Danica Kastelic, pod režijo sta se letos podpisala Saša Senica in Igor Adamič, dolgoletna igralca in moderatorja prireditev na Jurčičevi domačiji, sceno je oblikoval Dore Južina, za postavitev pa je poskrbel Branko Glavan. V Tihotapcu nastopa 30 igralcev (kot vedno so to domačini), celotna zasedba s tehnično ekipo vred pa šteje več kot 40 ljudi.

Tihotapec je napeta pripoved o življenju tihotapcev, ki čez slovensko-hrvaško mejo prenašajo tobak. Kmečki fant France Štivrnik se jim pridruži. Nekaj nepremišljenih dejanj ter sovraštvo do načelnika graničarjev, ki se zaljubi v njegovo sestro, pripeljejo do poboja. Dogajanje z modrovanjem začinijo možje v vaški krčmi, ženske pa se, kot v drugih Jurčičevih delih, spet dobivajo po vasi. Kot smo že vajeni, tudi v Tihotapcu ne gre brez posebneža, tokrat je to Frtnatek Tekmec, ki zna poskrbeti zase, čeprav zaradi tega druge spravlja v težave. Pretepov, gostilniških debat, ljubosumja, podtikanj in obrekovanj tudi letos ne bo manjkalo, obljubljajo igralci.

J. A., foto: Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava