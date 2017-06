Nocoj festival za mlade ŠROT

23.6.2017 | 14:50

Krško - Nocoj ob 21.00 se bo na Bazenu Brestanica začel tradicionalni Festival za mlade ŠROT. Letošnji že 18. festival se bo pričel z nastopom plesalcev plesnega društva Imani in sicer skupine Rise above, sledili pa bodo nastopi skupin: The Funkamentalists, Rock 'n' band in Begini.

Iz Krškega se bo na dogodek moč pripeljati z brezplačnim ŠROTBUS-om, za ostale pa bo urejeno brezplačno parkirišče v neposredni bližini. Organizatorji vse obiskovalce pozivajo, da na prizorišče pridejo čim prej, saj pričakujejo velik naval, število parkirnih mest pa je omejeno. Pri vhodu na prizorišče bodo na voljo tudi vstopnice za vse, ki si jih niso zagotovili v predprodaji.

M. L.-S.