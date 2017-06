Hitri karierni zmenki v Krškem

23.6.2017 | 15:35

Krško - Člani projekta Nefiks zaposlitvene rešitve Krško so včeraj v Krškem pripravili hitre karierne zmenke z delodajalci. Dogodek je bil prvi te vrste ne le v Krškem, ampak v Posavju nasploh.

Namen projekta hitrih kariernih zmenkov, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada je, da mladi dobijo priložnost, da se spoznajo in predstavijo kadrovikom iz uspešnih podjetij ter tako razširijo svojo socialno mrežo in si povečajo možnost za zaposlitev.

Povabilu mladih iz Posavja, ki so k sodelovanju povabili lokalne zaposlovalce, se je odzvalo 6 podjetij in sicer: Gen- I, Komunala Brežice, I.H.S. d.o.o., Kmečka zadruga Sevnica, Adecco in Trenkwalder.

Predstavniki Zavoda za zaposlovanje so delodajalcem predstavili vse informacije in ukrepe, ki jih lahko koristijo za zaposlitev mladih, za mlade pa so organizatorji dogodka pred pogovori s predstavniki delodajalcev pripravili kratko delavnico, kako se ustrezno predstaviti v 3 minutah.

Po navedbah organizatorja, so bili tako mladi, kot tudi delodajalci, s hitrimi kariernimi zmenki zadovoljni. Mladi so izrazili željo, da bi se takšnih dogodkov, organiziranih za brezposelne, udeležilo več podjetij, delodajalci, ki so pohvalili izjemno pripravljenost mladih na razgovore, pa so napovedali, da bodo nekatere udeležence povabili na dodaten razgovor.

Po hitrih kariernih zmenkih je sledilo neformalno druženje, kjer so mladi dobili še veliko dodatnih nasvetov. Delodajalci so se strinjali in to mladim tudi povedali, da se morajo iskalci zaposlitve na razgovorih hvaliti, saj se prodajajo in je zato tudi potrebno, da se dobro predstavijo. Svetovali so jim tudi, naj se še naprej neformalno izobražujejo ter da naj pri tem razmišljajo bolj široko, saj nista več dovolj samo angleški in nemški jezik, ampak je prihodnost v drugih tujih jezikih. Vsi so bili mnenja, da bi tovrstni dogodki morali postati stalnica v Posavju, pa tudi, da bi se jih lahko udeležilo še več podjetij, pa tudi več mladih s tehnično izobrazbo.

M. L.-S.; Foto: Mia Brunej, Lija Media