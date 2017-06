3. razvojna os: odbor zahteva pospešeno dinamiko

23.6.2017 | 16:45

Sestanek odbora za spremljanje aktivnosti za izgradnjo 3. Razvojne osi – južni del. (Foto: arhiv občine Črnomelj)

Črnomelj - V sejni sobi Občine Črnomelj je včeraj potekal sestanek odbora za spremljanje aktivnosti za izgradnjo 3. Razvojne osi – južni del. Sestanka, ki ga je sklicala županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič so se tokrat udeležili tudi predstavniki DARS-a in ministrstva za infrastrukturo.

Kot je v izjavi za javnost sporočila županja Čemas Stjepanovičeva, je bila po potrditvi dnevnega reda in zapisnika 1. sestanka prva tema včerajšnjega drugega sestanka odbora priprava in izgradnja prvega dela 3. razvojne osi od AC NM do Malin. Na podlagi informacij predstavnika DARS-a in ministrstva za infrastrukturo je odbor ugotovil, da priprava na 1. in 2. etapo gradnje (od AC NM do priključka Osredek) poteka po predvidenem terminskem planu, po katerem se projektna dokumentacija že izdeluje, izbran je inženir za celotni 1. del, izbira se izvajalca za pridobivanje zemljišč in bi gradbeno dovoljenje lahko bilo izdano konec leta 2018, gradnja pa zaključena do leta 2022. Drugače pa je za 3. in 4. etapo gradnje (od priključka Osredek do Pogancev in Malin), saj za to projektna dokumentacija še ni naročena.

Zato je odbor sprejel sklep, da bodo na vlado, ministrstvo za infrastrukturo in DARS poslali protestno pismo, ker očitno priprava za gradnjo 3. in 4. etape gradnje ne bo končana v letu 2019, gradnja pa ne zaključena v letu 2023, kot je bilo obljubljeno ob obisku vlade v oktobru 2016 in ministra za infrastrukturo v aprilu 2017. Odbor zahteva pospešeno dinamiko priprave in same gradnje hitre ceste ter v ta namen nujen sestanek pri ministru za infrastrukturo še pred dopusti.

V nadaljevanju je bil odbor seznanjen, da se za državni prostorski načrt – DPN za 2. del Maline – MMP Metlika in Črnomelj jug do konca julija 2017 pridobiva mnenja nosilcev urejanja prostora (soglasodajalcev) ter mnenje o sprejemljivosti plana na okolje. Sprejem DPN na Vladi RS je predviden v septembru 2017, kar pomeni z več kot dveletno zamudo od prvotno predvidenega termina.

Za 3. del Črnomelj jug – MMP Vinica se DPN še ne izdeluje, ker ni znana stična točka na meji s Hrvaško oziroma točna lokacija novega mostu čez reko Kolpo ter še ni sprejet DPN za 2.del.

Odbor je bil sicer s strani Ministrstva za okolje in prostor – MOP, ki koordinira pripravo in sprejem DPN, pisno seznanjen s postopki, vendar pa odbor zahteva, da se mora v bodoče sestankov na temo umeščanja 3. razvojne osi v prostor obvezno udeležiti predstavnik ministrstva za okolje in prostor.

M. L.-S.

Komentarji (2) 7h nazaj Oceni sramota Nič ne poročate o tem, da krajani nasprotujejo lopovščini na 1. etapi gradnje (od AC NM do Revoza)? 7h nazaj Oceni prkleman kurnik sramota je to, da še nimamo te obvoznice ...