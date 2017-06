Kresni večer na Radulji uspel

23.6.2017 | 20:05

Škocjan - Krajevna knjižnica Škocjan, ena od enot Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, se je letos v dogajanje ob občinskem prazniku Knobleharjevo 2017 prvič vključila s samostojnim dogodkom. Na kresni večer so namreč pripravili Kresni večer na Radulji - ta teče skozi Škocjan in kot pravi vodja knjižnice Zala Štamcar, so želeli izkoristiti lepo naravno okolje potoka ter zanimiv dogodek ponuditi tudi otrokom.

Ti so se zvečer, potem, ko je popoldne tudi Škocjan zajela nevihta, zbrali v knjižnici. Polni zagona in pričakovanja so najprej prebrali pravljico Lov na zaklad, potem pa se je začelo zares - iskanje skrivnega zaklada po skritih namigih, ki so jih dobili na različnih točkah po Škocjanu.

Kot pravi Štamcarjeva, je po nekaj telovadnih vaj pred Metelkovino sledilo iskanje prvega namiga, ki jih je usmeril v sam center Škocjana, med pravljičnih devet drevesnih čuvajev, ki so skrivali koščke sestavljanke pustolovskega škocjanskega rojaka dr. Ignacija Knobleharja. Drugi namig jih je napotil do njegovega kipa pri cerkvi sv. Kancijana, kjer je čakal »čarobni zabojček«, v katerem so bili pravljični kvizi. Pravilni odgovori na devet zahtevnih pravljičnih vprašanj so razkrili geslo - Škrat Rudi. Tretji namig je otroke vodil na dvoločni most čez Raduljo, ki je eden redkih tovrstnih mostov v Sloveniji in upodobljen tudi na občinskem grbu. Na svetilki je bila obešena steklenica, v kateri se je skrivala naslednja naloga. Na parkirišču sosednje trgovine so morali poiskati devet črk in jih sestaviti v besedo - to je bila beseda čarovnija.

Četrti namig je otroke usmeril do Luzarjeve gostilne, kjer so pod lipo iskali in iskali zaklad. K sreči je gospa Ksenija Luzar prijazno namignila, da se nekdo morda skriva za vogalom. In res, tam pod vrbo žalujko, na okljuku Radulje, je ždel nihče drug kot škrat Rudi in čuval skriti zaklad. »Še prej smo morali izpolniti še zadnjo nalogo, ki je bila najlažja in zares prijetna - vsak pustolovec je namreč moral devetkrat objeti svoje starše, saj so otroci naš največji zaklad. Vse naloge so bile uspešno opravljene in žreb je določil, da skriti zaklad – kovček s knjigami, sposojenimi iz krajevne knjižnice Škocjan, prva odnese domov Zala Žlogar, ki je tudi sicer redna obiskovalka knjižnice. Z Rudijem smo zaplesali še njegov ples, nato pa se je od nas poslovil,« pravi Zala Štamcar.

Zatem si je vsak udeleženec lahko izdelal svojo ladjico, ki jih je zanje iz vrbovega lesa prijazno pripravil Boštjan Žagar, lastnik žage v Grmovljah. Trijambornice so postavili na breg ob Raduljo in se ob njih fotografirali, »eno pa smo splavili v sanjavo rečico, da je naše pozdrave poletju ponesla v širni svet,« pravi vodja krajevne knjižnice in obljublja, da bodo podobne dogodke za otroke pripravljali tudi v prihodnje, saj je bil odziv dober.

L. M., foto: Zala Štamcar

