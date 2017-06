Kres so zmotili gasilci

Sinoči ob 20.42 je občan javil, da gori na robu gozda na vzpetini pri naselju Mirna. Aktivirani so bili gasilci PGD Mirna, ki so na kraju ugotovili, da gre za nadzorovano kurjenje kresa.

Zagorele so saje

Sinoči ob 20.23 so v Volčkovi vasi, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenja Stara vas in Šentjernej so pogasili goreče saje, pregledali okolico dimnika s termo kamero in prezračili objekt, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Danes brez elekrtike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 13. in 14. uro na območju transformatorske postaje Brestanica bloki – nizkonapetnosti izvod blok 23.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni korli tega zijala,ki je klical gasilce bi blo treba nagačt Preglej samo prijavljene komentatorje