Jutri na Bučki spet pester semanji dan: tržnica, šarklji, razstavi...

24.6.2017 | 10:15

Bučka - Leto je naokoli in na Bučki jutri, na dan državnosti, ki je obenem tudi praznik KS Bučka, znova pripravljajo semanji dan, že 14. po vrsti. Kot vedno bo v znamenju šarkljev, sejma, ki ga bodo obogatile rokodelska tržnica, kramarski sejem, ogled slik likovnega natečaja,itd.

Prireditev, ki jo prireja Turistično društvo Bučka z ostalimi društvi in poteka pri kulturnem domu, je vsebinsko zasnovana kot turistična s poudarkom na etnoloških vsebinah ter bogatem spremljajočem dogajanju. Vse skupaj se bo pričelo ob 9. uri.

Več kot dvajset ponudnikov pričakujejo na stojnicah na t..i. kmečko-rokodelski tržnici, na sejmu okrog trideset ponudnikov, mnogi pa z veseljem čakajo na prikaz sejmarjenja po starih običajih, ki bo ob 13. uri. Bučka je bil namreč nekoč pomemben sejmarski kraj in to tradicijo hočejo ohraniti.

Ob 10. uri bodo nagovori gostov ter predaja defibrilatorja, podelitev krajevnega priznanja ter priznanj in zahval likovnega natečaja.

Že 13. šarkeljada

Vsa leta je zelo odmevna razstava šarkljev, saj Društvo podeželskih žensk Bučka v okviru semanjega dne skupaj z Zvezo kmetic Slovenije organizira šarkeljado, letos že 13. po vrsti, in 7. državno tekmovanje. Ob 11. uri bodo podelili priznanja za šarklje, ki jih oceni strokovna komisija, v kulturnem domu so na ogled in pokušnjo. Pripravljajo kvašene, mešane, biskvitne. Vsako leto sodelujoči prikažejo več izvirnosti in znanja.

Obiskovalci bodo na semanjem dnevu, kjer ne bo manjkalo hrane in pijače, lahko preverili tudi krvni tlak in sladkor v krvi.

Kot pravijo organizatorji, semanji dan vsako leto vsebinsko dopolnjujejo, seveda pa ne sme manjkati zabave, saj je bil to namen sejmov tudi nekoč. Za zabavo bo letos skrbel družinski ansambel Lenart iz Tomažje vasi.

Besedilo in foto: L. Markelj