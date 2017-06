Najpogumnejši se bodo lahko hladili v Temenici

24.6.2017 | 09:15

Tudi letos so v Trebnjem neformalno odprli kopalno sezono na Temenici. (Foto: J. S.)

Druženje v senci ob Temenici

Trebnje - Peto leto zapored je Civilna iniciative za rešitev reke Temenice (CIRT) pripravila neformalno otvoritev kopalne sezone in druženje ob nekdanjem trebanjskem kopališču. Podobno kot lani sta se v Temenico najprej podala dva najpogumnejša kopalca, kasneje pa sta se v to trebanjsko reko podala še dva najmlajša.

V CIRT-u si tudi na ta način prizadevajo za oživitev trebanjskega kopališča ob Temenici, kjer so pred leti meščani radi poiskali osvežitev v poletni vročini, danes pa o nekdaj urejenem bazenu na reki pričajo le še nekateri ostanki. »Z nekaj malega truda in posluha na občini, ki ga ni, da bi lahko kopališče ponovno spravili v funkcijo, mogoče ne v takem obsegu, kot je bilo nekoč, bi pa lahko ponujal prostor in senco v poletni vročini,« je prepričan predsednik CIRT-a Gregor Kaplan.

Sicer so ob včerajšnji neformalni otvoritvi kopalne sezon za vse obiskovalce pripravi tudi golaž, poleti pa so na območju nekdanjega bazena dobrodošli vsi osvežitve željni obiskovalci, da le ne uničujejo, kar so uspeli urediti doslej, in da za sabo ne puščajo odpadkov.

J. S.

