Ne boj, mesarsko klanje med zobozdravniki za koncesijo v Novem mestu

24.6.2017 | 11:20

V Zdravstveni postaji Ločna delata dva zobozdravnika, tako naj bi bilo tudi v prihodnje. (Foto: J. A.)

Novo mesto - Konec junija se bosta upokojila dva zobozdravnika za odrasle v Novem mestu, s katerima ima občina sklenjeni koncesiji – Krešimir Uršić in Marija Novak (oba skupaj imata 3.600 pacientov in delata na Šmarješki cesti 4). Za en program je bilo že takoj jasno, da ga bo prevzel Zdravstveni dom Novo mesto, za enega pa je občina razpisala koncesijo. Interes je bil izjemen, a med nekaterimi kandidati se je pojavil dvom, ali se res išče koncesionar ali gre za že vnaprej dogovorjen posel. Zadeve so se tako zapletle, da so na občini razpis ustavili. Poglejmo podrobnosti.

Mestna občina Novo mesto je 7. aprila objavila razpis za nadomestno koncesijo za program zobozdravstvenega varstva za odrasle. »Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 10 let,« je pisalo v razpisu, v oči pa je zbodla lokacija, saj je bila ta točno določena. Pisalo je, da se bo dejavnost opravljala »na naslovu Šmarješka cesta 4 v Novem mestu, v prostorih, kjer se že izvaja zobozdravstvena dejavnost«.

Trenutno imajo v novomeški občini deset koncesij za področje zobozdravstvenega varstva, osem za odrasle in dve za otroke in mladino.

LASTNICA KRKA

Gre za Zdravstveno postajo Ločna, katere lastnica je Krka. Najprej smo pomislili, da je morda občina po kakšnem hitrem postopku odkupila katero od ambulant na tistem naslovu in bo dejansko oddala koncesijo skupaj s prostori. Pa ni bilo tako.

Obrnili smo se na službo za odnose z javnostmi v tovarni zdravil Krka, od koder smo dobili odgovor, da prostore na tisti lokaciji trenutno oddajajo štirim najemnikom, od katerih dva opravljata zobozdravstveno dejavnost. »Trenutno so vsi prostori zasedeni. Zaposlenim v družbi Krka želimo namreč omogočiti čim boljšo ter celovito zdravstveno oskrbo v bližini njihovega delovnega mesta, kar omogoča lažje usklajevanje delovnih in ostalih obveznosti.«

Sicer smo spraševali, ali bodo v kratkem oddali katero od ambulant (glede na to, da se bosta oba zobozdravnika, ki delata v njihovih prostorih, konec tega meseca upokojila), a na to vprašanje odgovora nismo dobili, prav tako ne, kdo so najemniki.

Iz neuradnih virov smo izvedeli, da naj bi se s Krko za ambulanti na Šmarješki cesti 4 dogovarjala dva nova zobozdravnika, ki naj bi se tudi potegovala za koncesijo, vendar uradnih podatkov o tem, jasno, nismo dobili.

Ko smo na občini spraševali, kako to, da so v razpisu tako natančno definirali lokacijo, so pojasnili, da je bil razpis objavljen za izvajanje zobozdravstvenega varstva za odrasle v KS Ločna-Mačkovec. »Krajanom smo želeli omogočiti dostop do zobozdravstvenih storitev na lokaciji, ki so je bili vajeni že sedaj, ali vsaj v njeni bližini, poleg tega pa je v tej KS velika koncentracija občanov. Novi koncesionar lahko opravlja dejavnost na naslovu, kjer se izvaja že sedaj, Šmarješka cesta 4, Novo mesto, oziroma v njeni neposredni bližini ali kje drugje v KS Ločna-Mačkovec.«

IŠČEJO MLADEGA KONCESIONARJA

Druga zadeva, ki je zbodla v oči, so bili kriteriji in merila za vrednotenje vlog. Tu so točkovali delovno dobo in dodatna strokovna ter funkcionalna znanja. Glede slednjih ni dvomov, da več znanja prinese več točk, a ko pogledamo delovno dobo, pa to ne drži.

Namreč največ točk so namenili kandidatom, ki imajo od 10 do 15 let delovne dobe (10 točk), najmanj pa tistim, ki imajo manj kot 3 leta delovne dobe in več kot 26 – 0 točk. Kandidati, ki imajo od 3 do 9 let delovne dobe, so dobili 8 točk, med 16 in 25 let pa 5 točk.

Zdelo se nam je nenavadno, zato smo predstavnico za odnose z javnostmi na MO Novo mesto Meto Retar vprašali, kako so lahko izenačili popolne začetnike z zobozdravniki s 26-letnimi izkušnjami (gre za ljudi, stare okoli 50 let, ki bodo delali še vsaj 15 let, imajo veliko delovnih izkušenj). Odgovor se je glasil: »Prednost so imeli mladi, ki so se pripravljeni nadalje izobraževati.«

Zelo moteče je bilo tudi dejstvo, da odpiranje vlog ni bilo javno. Čemu, če pa gre za javni razpis?

USTAVILI RAZPIS

Kot smo zapisali uvodoma, občina koncesionarja ni uspela izbrati, zato bodo tudi drugi program zobozdravstva za odrasle (v obsegu enega tima) začasno prenesli v izvajanje Zdravstvenemu domu Novo mesto. »Ta bo s 1. julijem prevzel vse opredeljene zavarovane paciente dosedanjih zasebnih koncesionarjev,« so pojasnili na občini.

Seveda nas je zanimalo, zakaj so ustavili razpis. »Ustavljen je bil na podlagi določil zakona o javno-zasebnem partnerstvu ter opozoril s strani Zdravniške zbornice Slovenije in prijaviteljev na razpis. Strokovna komisija je pristojnemu organu občinske uprave zato predlagala, da se v postopku javnega razpisa ne izbere noben izmed prijavljenih kandidatov in se postopek ustavi,« pravijo na občini.

Na javni razpis se je prijavilo šest kandidatov: Mojca Zupančič (Novo mesto), Matjaž Recelj (Novo mesto), Lučka Selič (Novo mesto), Urban Zupanc (Novo mesto), Aleksandar Tepavčević (Novo mesto) in Snežana Lukić (Bistrica ob Sotli).

EPILOG

Glede razpleta zgodbe s koncesijo bi lahko rekli le to: če bi bilo vse po paragrafih, postopka podelitve koncesije skoraj zagotovo ne bi ustavili. Najverjetneje tudi Zdravniška zbornica Slovenije v tem primeru ne bi opozarjala občine, če bi bilo vse tako, kot mora biti.

Ko smo na občini povpraševali, ali bodo razpis ponovili, smo dobili zelo diplomatski odgovor: "Začasno bo program prevzel zdravstveni dom, potem pa bomo videli, kako naprej. Odvisno, kako se bo obneslo sodelovanje."

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 15. junija 2017.

Janja Ambrožič