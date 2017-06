FOTO: Na Splavarjenju zabavno že prvi dan, tako bo tudi danes in jutri

24.6.2017 | 11:40

Radeče, nekdaj osrednje pristanišče splavarjev, že 18. leto zapored vabijo na Dneve splavarjenja ob Savi. Vstopnine ni!

Radeče - Otvoritev dogajanja je včeraj postregla z aktivnostmi za najmlajše in ostale generacije. Obiskovalci so se pomerili v tradicionalnem, 13. Splavarjevem teku, dan so nadaljevali športno, saj so se predhodno prijavljene ekipe merile tudi v Street Basketu.

Kulturni del Splavarjenja se je odvil na bližnjem radeškem gradu, kjer so pripravili Grajski večer. Zabava se je po plohi, ki je osvežila ozračje, nadaljevala pozno v noč z največjo vseslovensko radijsko veselico, Petkovo pumpo, ki jo je vodil DJ Boštjan, družbo na odru pa mu je delala skupina Calypso.

V Radečah pri Zidanem Mostu se bo do nedelje zvrstila še pestra paleta številnih popularnih izvajalcev, najrazličnejših aktivnosti ter zabavnih animacij za otroke in odrasle.

Vse dni Splavarjenja po reki Savi obiskovalce vozi splav, na voljo pa je tudi električno vozilo ElAvto, ki ga lahko preizkusite.

Se vidimo na Splavarjenju v Radečah!

SOBOTA, 24. 6. 2017

9:00 – Turnir v malem nogometu za mlajše selekcije

9:30 – Mestna Plaža & DJ

10:00 - Ansambel Prva liga

13:00 – Tekmovanja v Zorbing Nogometu

14:30 – Animacija

15:00 – Tržnica & Rokodelski sejem

15:30 – Tekmovanje v Rodeu – Radeški Šerif

16:00 – Trio Šubic

16:45 – Karaoke

18:00 – Koncert Pihalnega Orkestra Radeških Papirničarjev

20:00 – Aktualova Galama & Pastiri: Bijelo Dugme Tribute

22:30 – Lidija Bačić

00:00 – Večerni spektakel: Ognjemet

NEDELJA, 25. 6. 2017

9:30 – Mi Gremo Pa Na Morje (Mestna Plaža & DJ + Dan Mediteranske Hrane & Koktejli)

12:00 – Klapa Kampanel

15:00 – Ansambel Smeh

15:00 – Brata Malek – Animacija

17:00 – Ansambel Zaka Pa Ne

Janja Ulaga, foto: Sabina Brdnik



