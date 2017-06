Pestro jurjevanjsko dogajanje do nedeljskega večera

24.6.2017 | 12:20

Črnomelj - Včeraj je bila v Črnomlju uradna otvoritev 54. Jurjevanja v Beli krajini. Pestro pa je bilo že pred večernim dogajanjem na velikem odru. V Ulici Mirana Jarca so pripravili rokodelski sejem, na črnomaljski promenadi v Ulici Staneta Rozmana pa med drugim tudi ponudbo lokalnih dobrot. Oboje bo na voljo tudi še danes in jutri.

Sicer pa so se včeraj popoldne na malem odru pred cerkvijo sv. Duha z glasbo in petjem predstavile etno glasbene skupine in sicer glasbeniki iz FS Ballet Folklorico Sabor Boricua iz Portorika, glasbeniki FS Vipava in glasbeniki FA Đido iz Srbije.

Na črnomaljski promenadi so nastopili učenci Glasbene šole Črnomelj pod vodstvom Aleksandra Rizniča, na glavnem odru pa je bilo srečanje otroških folklornih skupin Pastirče mlado. Predstavile so se otroške folklorne skupine OŠ Loka Črnomelj, Ivan Navratil Metlika, Oton Župančič Vinica, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Vidovo, Oton Župančič Artiče, Dragatuš. Tamburaški orkester KUD Dobreč pa je predstavil aktualni repertoar. V goste je povabil še Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj, Vokalno skupino Lan in Tino Kocjan.

Podjetje Ambiens je pripravilo strokovno predavanje ob 25-letnici podjetja. Ines Spreicer je predstavila idejno arhitekturno zasnovo športnega centra Majer, Marija Prašin Kolbezen pa belokranjsko stavbarstvo od včeraj na jutri.

Letošnje Jurjevanje je uradno odprla državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar, navzoče pa sta pozdravila še črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič in direktor Rica Bela krajina Peter Črnič. Nastopile so folklorne skupine Vipava, Ballet Folklorico Sabor Boricua iz Portorika, Đido iz Srbije, Dragatuš, Zeleni Jurij Črnomelj in Predgrad.

Že popoldne je bila na glavnem odru plesna delavnica valčkov, po otvoritvenem nastopu pa so lahko plesalci na plesnem večeru pokazali svoje znanje. V okviru spremljevalnega programa VirejFest pa so v grajskem atriju nastopile glasbene zasedbe Generator, Ana Pupedan in Jani Kovačič. Sicer pa bo na Jurjevanju pestro tudi danes in jutri, ko se bo ob 22. uri prireditev zaključila.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

