Teden kultur po hrvaško, srbsko, makedonsko, albansko, bosansko, arabsko ...

24.6.2017 | 15:00

Tamburaška skupina Klasje (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj se je na Glavnem trgu v Novem mestu s tradicionalno predstavitvijo sodelujočih društev z glasbo in tradicionalnimi kuhinjami zaključil letošnji Teden kultur - festival medkulturnih umetniških in kulinaričnih užitkov, ki ga s partnerji vsako leto v tem času pripravlja novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela.

Na oder so tokrat skupili najprej tamburaška skupina Kulturnoumetniškega društva Žumberak Klasje, za njimi pa v različnih kombinacijah harmonikar Marko Šušteršič, kontrabasist Tomaž Zorko, pevec in kitarist Borut Antončič v vlogi Borta Rossa in Lara Poreber - Lamai, ki je prav včeraj zaključila enotedensko kraljevanje v popevki tedna na Valu 202.

Tako z izborom tradicionalnih jedi, predvsem slaščic in suhomesnatih dobrot pa tudi z različnim predstavitvenim gradivom in knjižnimi izdajami so se na stojnicah predstavili Hrvaško kulturno združenje Novo mesto, Kulturnoumetniško društvo Sevdah Novo mesto, Kulturnoumetniško društvo Žumberak Novo mesto, Srbsko kulturno društvo Novo mesto, Konfucijev inštitut iz Ljubljane, Društvo Kočevarjev staroselcev in Slovenska filantropija - združenje za promocijo prostovoljstva. Poleg tega so predstavniki različnih narodov, ki živijo pri nas na svojih stojnicah predstavljali me drugim albansko, rusko, makedonsko in ukrajinsko kulturo, arabsko pisavo, kulturo pitja pravega čaja in še marsikaj zanimivega. Za otroke so pripravili različne delavnice kot sta izdelava in igranje afriških bobenčkov z Issiako Sanoujem iz Burkine Faso in poslikava obrazov in rok.

I. V.

