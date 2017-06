Na LAS STIK potrdili prve operacije

24.6.2017 | 17:30

Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje, vodilni partner LAS STIK

Trebnje - Skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) je prejšnji teden na svoji 5. redni seji potrdila prve štiri operacije v skupni višini nekaj več kot 115.000 evrov.

Potrjene operacije bodo z inovativnostjo in partnerstvom pomembno prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu okolja in ohranjanju naravne dediščine ter razvoju novih turističnih produktov na območju LAS STIK, so sporočili s trebanjskega CIK-a, ki je vodilni partner omenjene lokalne akcijske skupine. Operacije bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), do dokončne potrditve pa je potrebno počakati še na potrditev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, še pravijo na CIK-u.

Več o potrjenih operacijah pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) je novo pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk, ki je bila ustanovljena julija 2015 in šteje blizu 100 članov.

Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 iz sredstev EKSRP so sicer objavili 30. novembra lani in zaključili 28. februarja letos, na poziv pa je prispelo 12 vlog. Naslednji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK iz sredstev EKSRP bo objavljen predvidoma konec avgusta, na voljo pa bo blizu 300.000 EUR.

Kot so ob tem še zapisali v sporočilu za javnost, je ocenjevalna komisija tudi že obravnava vloge, ki so prispele na prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS STIK v letu 2017, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ta se je zaključil 25. maja, prejeli so šest vlog, rezultati ocenjevanja pa bodo znani predvidoma septembra.

J. S.