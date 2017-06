Zapeljala je s ceste

24.6.2017 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Na avtocesti na uvozu Novo mesto-vzhod, smer Obrežje, občina Novo mesto, je ob 8.33 voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in gasilci so odpeljali dve poškodovani osebi v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, posuli razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem, vlečni službi ter delavcem Dars-a.

Gasilci so podrli smreki

Ob 11.43 sta v Bojancih, občina Črnomelj, dva odlomljena vrhova smrek ogrožala gospodarski objekt, električni vod ter cesto. Gasilci PGD Črnomelj so smreki podrli, razžagali in odstranili.

Ogenj iz dimnika še na ostrešje

Ob 13.54 je v ulici Zavrtnica v Straži prišlo do dimniškega požara. Ogenj se je razširil na ostrešje zidanice. Gasilci PGD Vavta vas, Dolenja Straža in GRC Novo mesto so pogasili požar, pregledali okolico in streho pokrili s PVC folijo, so sporočili z novomeškega Regijskega centra za obveščanje.

Iz zapuščenega avta so izrekale motorne tekočine

Ob 8.10 so gasilci Poklicne gasilske enote Krško posredovali na Prešernovi cesti v Brežicah, kjer so iz zapuščenega osebnega vozila iztekale motorne tekočine. Gasilci so madež posuli z vpojnimi sredstvi in ga počistili.

Gasilci so odprli vrata avta

Ob 10.16 so se na Cesti 4. julija v Krškem občanu zaklenila vrata na osebnem vozilu. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so s tehničnim posegom vrata odprli.

Gasilci pomagali tudi pri prenosu obolele

Ob 16.23 so reševalci NMP Brežice na Prešernovi cesti v Brežicah potrebovali pomoč pri prenosu obolele osebe. Posredovali so gasilci PGD Brežice, ki so pomagali osebo prenesti iz prvega nadstropja stanovanjske hiše do reševalnega vozila. Občanka je bila prepeljana v UC SB Brežice, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

J. S.