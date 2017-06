Srebrna obletnica podjetja Sitik

24.6.2017 | 19:00

Stična - Podjetje Sitik v slovenske domove že 25 let prinaša zdravilne dotike narave in zapuščino najboljšega poznavalca zdravilnih rastlin, patra Simona Ašiča. Ta je v stiškem samostanu, s krajšimi prekinitvami, bival kar 73 let. Ob jubileju je podjetje Sitik v četrtek v stiški baziliki pripravilo prireditev.

V podjetju Sitik so ponosni, da lahko bogato znanje in izkušnje patra Simona Ašiča delijo naprej. Jabolčni kis, številni pripravki iz zdravilnih rastlin, tinkture, čaji, mazila, grenčica in sirupi so v ljudski medicini nepogrešljivi pri skrbi za zdravje. V sklopu podjetja delujeta tudi čajnica in zeliščna lekarna patra Simona Ašiča ter Samostanska vrtnarija Stična. »S pravim delom, ritmom in znanjem smo prišli do trenutka, kjer smo ta čas. 25 let je za hitro rastoče podjetje prekratko,« je srebrno obletnico podjetja orisal direktor podjetja Darko Ilar. Ob jubileju se je zahvalil vsem, ki so v vseh teh letih soustvarjali podjetje, vsem sodelavcem ter ustanovitelju družbe - samostanu, ki jim je zaupal to nalogo in jih podpira v vseh pogledih.

Kot je povedal gostitelj in predstojnik cistercijanske opatije opat pater Janez Novak, je Cistercijanska opatija Stična leta 1992 ustanovila družbo Sitik z namenom, da širšemu krogu ljudi omogoči dostop do bogate dediščine patra Ašiča, ki je bil že za časa svojega življenja najbolj poznan stiški menih ter je z veliko dobrote in potrpežljivosti razdajal obiskovalcem zeliščarsko znanje, pridobljeno s študijem iz takrat dostopnih literatur. Izkušnje drugih strokovnjakov je dopolnjeval z lastnimi. Cistercijanska opatija ima od leta 2000 za izdelke, ki jih izdeluje po recepturah p. Simona Ašiča, registrirano lastno blagovno znamko. Z nadaljevanjem zeliščarske tradicije si je blagovna znamka pri svojih kupcih pridobila velik ugled in zaupanje.

Podjetje Sitik lepo živi s svojim krajem in tudi kraj lepo živi s podjetjem. Tako meni tudi župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, ki je zbrane na prireditvi nagovoril z naslednjimi besedami: »Življenje med samostanom Stična, župnijo Stična, krajem Stična in Občino Ivančna Gorica je neločljivo povezano in tudi zaradi takega dobrega sodelovanja se lahko pohvalimo z lepimi rezultati, ki jih dosegamo v zadnjem času,« je dejal Strnad, ki je v zahvalo in spodbudo za dobro sodelovanje tudi v prihodnje direktorju podjetja Sitik Darku Ilarju izročil spominski kovanec blagovne znamke Prijetno domače. Nagovor je sklenil z željo, da bi vse prisotne še naprej razveseljevale čudovite rožice iz Samostanske vrtnarije Stična.

Ob 25-letnici delovanja podjetja je bila izdana tudi knjiga z naslovom JABOLČNI KIS - V ljudskem zdravilstvu in kulinariki s patrom Simonom Ašičem. Obiskovalce je s predstavitvijo v etnološko razumevanje kisa oziroma jesiha popeljal etnolog, umetnostni zgodovinar in profesor dr. Janez Bogataj.

Program prireditve, ki jo je povezoval Marjan Bunič, so z glasbenimi vložki popestrili člani Stiškega kvarteta, Vokalne skupine Žabadur in legenda slovenske popevke, Lado Leskovar, so sporočili z občine Ivančna Gorica.

J. S., foto: G. Stopar

