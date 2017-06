Zloganjci zasedli vsa tri prva mesta

25.6.2017 | 09:20

Škocjan - V okviru Knobleharjevega je včeraj popoldne Turistično društvo Škocjan na Dolenjskem za gasilskim domom spet pripravilo kmečke igre.

Robert Janežič (drugi z leve).

Najprej so se v raznih spretnostih pomerili otroci, kasneje pa še odrasli. Nastopilo je osem ekip, ki so tekmovale v različnih igrah, nekaj že znanih, nekaj novih: zalivanje z vodo, prenos vode v škafih, prenos krompirja, premik težkega tovora, skakanje v jumbo vrečah. Vzdušje je bilo živahno, saj so bile igre zanimive in smešne, obiskovalci so navijali za svoje ekipe, vse pa je seveda budno spremljala in merila čas ocenjevalna komisija.

Najbolje se je odrezala ekipa iz Zloganj, ki je sploh imela največ ekip. Tako so 2. mesto zasedli mladinci iz Zloganj, 3. mesto oglarji iz Zloganje, 4. mesto Društvo vinogradnikov Škocjan, 5. mesto Konjeniki Škocjan, 6. mesto TD Škocjan, 7. mesto veterani iz Zloganj in 8. ekipa iz Dolenjih Dol.

Kovač Marjan Štampek.

Z dogajanjem je bil zadovoljen predsednik TD Škocjan na Dolenjskem Robert Janežič. Tekmovanje je uspelo, vreme je zdržalo, obenem pa so poskrbeli za pester spremljevalni program: govedorejsko društvo je pripravilo razstavo kmečke mehanizacije, konjerejsko društvo je poskrbelo za vožnje s konjsko vprego po Škocjanu, oglarska sekcija TD je predstavila delo oglarjev in prodajala letošnje oglje, ki so ga skuhali spomladi, društvo podeželskih žena je ponujalo pecivo… Škocjančane je na kmečkih igrah obiskal tudi čisto pravi kovač - Marjan Štampek, ki je prikazal podkovanje konja. To je bilo zlasti zanimivo za otroke.

V galeriji utrip s kmečkih iger v Škocjanu.

Besedilo in foto: L. Markelj

