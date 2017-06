FOTO: 110 let PGD Otočec

25.6.2017 | 10:20

Predsednik Regijskega sveta Dolenjske regije Marjan Šmalc (desno) je predsedniku PGD Otočec Miranu Zupančiču izročil plaketo Gasilske zveze Slovenije. (Foto: M. Ž.)

Nastopili so mladi gasilci

Otočec - Z včerajšnjo slovesnostjo je Prostovoljno gasilsko društvo Otočec obeležilo 110-letnico delovanja, sicer pa so praznovanje visokega jubileja začeli s Florjanovo mašo v maju. »Ponosen sem, da sem gasilec. Ponosen sem, da sem član PGD Otočec, ki gradi sedanjost in bodočnost na trdnih temeljih, katere so pred 110 leti zastavili naši predniki. Začetek ni bil lahek, vendar se bila želja po pomoči sočloveku tako močna, da so bile tudi nemogoče stvari izvedljive. Tako se je začela nabavljati osnovna oprema, gradnja doma, formiranje gasilske čete. Takšnega uspeha pa seveda ne bi bilo, če ne bi tudi v začetku gasilci imeli veliko podporo okoliškega prebivalstva. Vesel sem, da se je takšno razmišljanje krajanov v večini ohranilo še danes,« je v nagovoru dejal predsednik otoških gasilcev Miran Zupančič.

Nato se je ozrl predvsem na delo društva v zadnjem desetletju, temu so posvetili tudi zbornik, ki so ga izdali ob tej priložnosti. Bilo je zelo živahno, saj so poleg številnih manjših projektov naredili tudi tiste, ki so zahtevale veliko sodelovanja, truda, strpnosti in predvsem veliko denarja. »Tako smo v uporabo dali novo vozilo GV1, zamenjali streho na gasilskem domu, obnovili fasado, redno nabavljali osebno zaščitno opremo za gasilce…,« je naštel Zupančič in se za vse prostovoljno delo zahvalil gasilkam in gasilcem ter izpostavil tudi mlade gasilce, ki so garancija, da bo otoško društvo lahko praznovalo še večje obletnice. PGD Otočec trenutno šteje 136 članov, od tega je 37 mladih.

Navzoče so pozdravili predsednik Gasilske zveze Novo mesto Fikret Fejzić, novomeški podžupan Boštjan Grobler in predsednik Regijskega sveta Dolenjske regije Marjan Šmalc. Vsi trije so v imenu organizacij, ki jih predstavljajo, otoškim gasilcem ob jubileju izročili priznanje oz. plaketo, kot je v navadi pa se je tudi društvo zahvalilo svojim članom in podpornikom, sokrajanki Heleni Murgelj pa podelili častno članstvo za vse, kar je v minulih letih naredila za društvo.

V povorki, s katero so začeli praznovanje, je bilo sedem praporjev in okoli 60 gasilcem ter novomeška mestna godba, nastopili so tudi mladi gasilci, praznovanje pa seveda sklenili z gasilsko veselico.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija