Kar štirje poškodovani

25.6.2017 | 10:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Ponoči ob 0.23 je v Župnci v Novem mestu voznik z avtomobilom zapeljal s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli in odpeljali štiri poškodovane osebe v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu.

Že sinoči ob 20.31 je v naselju Jablanica (občina Sevnica) voznik z osebnim vozilom prav tako zapeljal s cestišča in se prevrnil. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so proti požarno in proti naletno zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem NMP pri prenosu poškodovane osebe, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa ter očistili razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli na kraju nesreče.

Na Drožanjski cesti v Sevnici je sinoči nekaj pred 22. uro gorel kup vejevja in listja. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili, dane sporočajo dežurni na 112.

M. M.