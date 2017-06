Slovenija praznuje dan državnosti

25.6.2017 | 11:00

Poklonili so se spominu na v osamosvojitveni vojni padlega Franca Uršiča iz Prečne. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto, Ivančna Gorica, ... - Slovenija danes praznuje dan državnosti in 26. obletnico osamosvojitve. Vrhunec prazničnih prireditev je bil že sinoči v Ljubljani z osrednjo državno proslavo in govorom predsednika države Boruta Pahorja. Pred tem je bila slavnostna seja državnega zbora. Predsedniška palača je danes odprta za obiskovalce.

Predsednik Pahor je v govoru na Kongresnem trgu ocenil, da je Slovenija absolutno sposobna urejati vse izzive v korist njenih nacionalnih interesov, skupnih evropskih ambicij in čezatlantskega zavezništva. Zbrane na seji državnega zbora je nagovoril podpredsednik zbora in poslanec SD Matjaž Nemec, ki je opozoril, da enotnost naroda ne pomeni živeti brez razlik, temveč z razlikami, vendar ob zavedanju pomena skupnih vrednot. Še pred sejo je Pahor v predsedniški palači priredil sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.

Danes na Polževem in Trdinovem vrhu

Na današnji slovesnosti na Polževem bo slavnostni govornik generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske. (Foto: Gašper Stopar)

Z različnimi prireditvami so in še bodo praznik počastili tudi v občinah. Občina Ivančna Gorica, tamkajšnja turistična zveza, Zavod Prijetno domače in Zveza kulturnih društev Občine Ivančna Gorica vabijo na današnjo slovesnost na Polževem. Začelo se bo ob 14. uri z mašo za domovino, uro kasneje pa se bo nadaljevalo z osrednjo svečanostjo s kulturnim programom. Slavnostni govornik bo generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Kulturni program bodo oblikovali Višnjanski fantje, recitatorji Kulturnega društva Krka, solistka Katarina Zorec in Folklorna skupina Vidovo – veterani.

V petek so položili venec tudi na spomenik v Pogancih. (Foto: MO Novo mesto)

MO Novo mesto je v tem tednu skupaj s pridruženimi producenti prav tako izvedla dogodke v počastitev spominskega dne Mestne občine Novo mesto, začetka osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo in dneva državnosti. Začelo se je s sredino slovesnostjo v atriju Knjižnice Mirana Jarca, ki so jo priredili v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska. V kulturnem programu so nastopili članice in člani Mladinskega društva Goga, ki delujejo v okviru Gimnazije Novo mesto. Predstavniki MO Novo mesto, vojašnice Franca Uršiča Novo mesto, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska ter Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjska in Bela krajina so nato v petek dopoldne položili venec na spomenik v Pogancih. Po tradiciji so venec nato položili še na grob v osamosvojitveni vojni padlega Franca Uršiča na pokopališču v Prečni.

Danes oz. peto leto zapored bodo praznik obeležili tudi na vrhu Gorjancev z mašo za domovino, ki jo bosta skupaj darovala šentjernejski župnik, dekan Anton Trpin in grkokatoliški župnik, vlč. Mile Vranešić. Kulturni program bodo izvedli kulturno umetniške skupine iz Žumberka in rogisti KUD Janez Trdina ter lovci pobratenih lovskih družin Trdinov vrh in Radatovići, katerih meje se stikajo prav na Trdinovem vrhu. Po proslavi bo na prostoru okoli cerkva sv. Jere in sv. Ilije veliko slavje z bogato lovsko in tradicionalno žumberško kulinariko, ki ga bodo izvedli lovci obeh lovskih družin.

Vsega "kriv" plebiscit

Po plebiscitarni odločitvi za samostojno Slovenijo so se v začetku leta 1991 začele priprave na uresničitev tega cilja. Osamosvojitvena dejanja so se nato hitro vrstila. Tedanja skupščina je že marca 1991 sprejela zakon, po katerem za slovenske državljane služenje vojaškega roka v JLA ni bilo več obvezno. Skupščina je nato 25. junija 1991, dan pred iztekom šestmesečnega roka, postavljenega za uresničitev plebiscitarne odločitve, sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela tudi ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Slovenija zato 25. junij praznuje kot dan državnosti.

