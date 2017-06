FOTO: Prazgodovina stopila na Glavni trg

25.6.2017 | 12:10

Kneginja in knez z Marofa pričakujeta goste iz Hallstatta. (Foto: I. Vidmar)

Kovač

Skupina Cantlon

Novo mesto - Novo mesto je sinoči doživelo drugi Praznik situl, praznik, ki si želi prerasti v Festival prazgodovinskega življenja in kulinarike in je, kot kaže, na dobri poti. Novomeški Glavni trg so že popoldne zasedli rokodelci, ki svojo obrt opravljajo na podoben način, kot naj bi jo njihovi kolegi opravljali pred več tisoč leti, ko je na območju Novega mesta cvetela bogata halštatska kultura.

Kot se za jantarno leto, ki ga je letos razglasila novomeška občina, spodobi, je bil tudi tokratni Praznik situl vsaj nekoliko povezan s to dragoceno smolo, ki so jo, obdelano na sodoben in tudi na tradicionalen način prodajali na stojnicah. Precej zanimanja obiskovalcev je pritegnil kovač, ki je koval na način, na kakršen bi lahko železo obdelovali tudi na Marofu v starejši železni dobi pred kakšnimi tri tisoč leti. Tudi za izdelave miniaturnih situl in gradnjo stene iz prepleta in gline v delavnici, ki jo je vodila arheologinja Pavla Peterle Udovič, je bilo med otroci precej zanimanja. Tisti, ki nimajo predsodkov do naravnega krzna, so si z zanimanjem ogledali kupe ustrojenih kož, ki so jih predvsem pozimi prav gotovo uporabljali tudi prazgodovinski Novomeščani. Gostje iz Hallstatta, ki je poleg železnodobnih arheoloških najdb znan tudi po rudnikih soli, so s sabo prinesli tudi različne vrste soli in jih na svoji stojnici pokazali na ogled Novomeščanom. Svoje znanje in izdelke so na stojnicah predstavili tudi lončarji, tkalci, pletarji in steklarji.

Obrede ob obisku in obdarovanju gostov iz avstrijskega mesta Hallstatt, po katerem je tudi poimenovana starejša železna doba v Evropi, je na odru na Glavnem trgu predstavila novomeška Folklorna skupina Kres v kostumih iz halštatskega obdobja, v katerih so folkloristi tudi zaplesali ples, kakršne bi lahko ob praznovanjih plesali tudi davni predniki Novomeščanov.

Z glasbo na primitivna glasbila, kakršna bi prav lahko izdelovali tudi naši prazgodovinski predniki, so prazgodovinsko vzdušje pričarali tudi člani dunajske skupina Cantlon, ki jih je sem ter tja zaneslo tudi v jazzovsko improvizacijo, ki pa je v halštatu najbrž še niso poznali.

Praznika brez ustrezne pijače in jedače si ne da zamisliti. Za prazgodovinsko kuhinjo so s sicer povsem sodobnimi kuharskimi pripomočki poskrbele kuharice iz bližnjega hostla Situla, na meniju pa so bili zapisani divjačinski golaž, ješprenj in pečena postrv pa tudi kakšen nekoliko ponarejen halštatski napitek se je našel.

Praznik situl se je zaključil v Dolenjskem muzeju z ogledom stalne arheološke zbirke, ki jo je s poudarkom na novomeških situlah predstavil arheolog in kustos Dolenjskega muzeja Borut Križ, in koncertom kranjske skupine Beer Belly (v prevodu Pivski trebuh), ki izvaja tradicionalno keltsko, irsko in škotsko glasbo.

I. V.

