Možne nevihte s točo

25.6.2017 | 13:05

Vir fotografije: spletna stran Arso

Danes bodo ob prehodu vremenske fronte nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra, krajevno bo možna toča. Z Agencije za okolje hkrati opozarjajo, da bodo danes čez dan in v prvi polovici noči povsod, predvsem pa v severni polovici države, možni hitri porasti in razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek.

Današnje popoldne bo sicer pretežno oblačno. Padavine, predvsem plohe in nevihte, se bodo razširile na vso državo ter ponehale v večernem ali nočnem času. Kot omenjeno, bodo nekatere nevihte spremljali močnejši nalivi, sunki vetra, krajevno bo možna toča. Osvežilo se bo.

Ponoči se bo vreme povsod umirilo in do jutra zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj C.

V torek in sredo bo delno jasno in spet bolj vroče, verjetnost za popoldanske krajevne nevihte se bo nekoliko še povečala.

M. M.