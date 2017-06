Narodni dom: Hladen tuš z ministrstva za kulturo

Novo mesto - Narodni dom bo, kot kaže, še dolgo čakal na prepotrebno prenovo, za kar (tokrat) ne gre kriviti Avtonomne kulturne cone Sokolc. Novomeško občino so namreč zavrnili na razpisu kulturnega ministrstva, naslednjega pa lahko pričakujemo šele konec prihodnjega leta. Občina se bo sicer zaradi tega pritožila.

Spomnimo, da je MO Novo mesto lani za interventne posege od ministrstva za kulturo prejela 56.000 evrov, a ker Narodnega doma njegovi sedanji uporabniki niso želeli zapustiti, je morala denar vrniti. V tem času je na sodišču sprožila tožbo za izpraznitev objekta proti enemu od društev, ki tam delujejo, in bila pri tem uspešna, o čemer smo v Dolenjskem listu že poročali. A sodba pretekli petek ni postala pravnomočna, saj so se umetniki, sedaj združeni v AKC, nanjo pritožili, kar zna postopek še zavleči. Na občini sodbe do njene pravnomočnosti ne komentirajo, glede prenove Narodnega doma pa so v začetku tega meseca zapisali, da bodo projekt prijavili na razpis za Celostne teritorialne naložbe na podlagi sprejete Trajnostne urbane strategije in njenega izvedbenega načrta. Ob tem pa so zamolčali, da so jim z ministrstva za kulturo že sredi maja podoben projekt zavrnili.

OD 112 ODOBRENIH 44

»Projekt, ki smo ga v januarju 2017 prijavili na javni razpis ministrstva za kulturo, obsega menjavo strehe in stavbnega pohištva (okna, vrata) ter delno obnovo fasade. Celotna vrednost predvidenih del znaša 384.000 evrov, zaprosili smo za polovično sofinanciranje, tj. 192.000 evrov,« so na naše vnovično poizvedovanje odgovorili z MO Novo mesto. Na omenjeni spomeniško-varstveni projektni razpis je ministrstvo za kulturo sicer prejelo 145 vlog, od tega je bilo formalno popolnih 112, formalno nepopolnih oz. vlog, ki so jih vložile neupravičene osebe, pa 33. Odobrili so 44 projektov, za katere bo država primaknila 1,5 milijona evrov oz. le slabo tretjino od vseh zaprošenih sredstev v višini 5,7 milijona evrov. Ministrstvo v tem času odločbe še vroča, zato nam končnih rezultatov razpisa niso posredovali, a – kot omenjeno – med 44 projekti novomeškega Narodnega doma ne bo.

Na ministrstvu so za Dolenjski list še pojasnili, da je tovrstni razpis edini način za (so)financiranje projektov obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti države, kot je primer Narodnega doma. Le izjemoma lahko minister izda sklep o financiranju iz interventnih sredstev.

»Vloga je bila zavržena, ministrstvo pa je v zavrnitvi z dne 15. maja 2017 zapisalo, da je za dela potrebno gradbeno dovoljenje, čeprav smo priložili pojasnilo, da gradbeno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov v tem primeru ni potrebno,« so še pojasnili z rotovža. A ministrstvo meni drugače: »Komisija za odpiranje vlog je iz vloge MO Novo mesto in priloženega popisa del ugotovila, da gre za dela, ki predvidevajo zamenjavo dotrajane in preperele strešne konstrukcije z novo (lege, špirovci idr.) in predstavljajo rekonstrukcijo objekta. Za tovrstna dela bi morala stranka pridobiti gradbeno dovoljenje.«

SLEDI PRITOŽBA

»MO Novo mesto je v roku za dopolnitev vloge v dopisu ministrstvu navedla, da na osnovi natančnejšega pregleda ostrešja pri obnovi strehe ne bo prišlo do menjave konstrukcijskih elementov ostrešja, kot je bilo predvideno v popisu, zato gradbeno dovoljenje ni potrebno,« so v nadaljevanju še pojasnili na ministrstvu in dodali, da »skladno s prvim odstavkom 116. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko stranka vlogo dopolnjuje in spreminja samo do preteka razpisnega roka, zato pojasnila niso bila upoštevana«.

Če povzamemo, bi lahko občini po razpisnem roku in zaprosilu za dopolnitev vloge s projektom uspelo le z dopolnitvijo v obliki gradbenega dovoljenja, ne pa s spreminjanem same vloge. S tem se na rotovžu ne strinjajo: »Zoper sklep bomo vložili tožbo na upravno sodišče v Ljubljani, saj menimo, da je bila naša vloga popolna, zavrnitev pa neupravičena.«

