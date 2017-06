Semičani združili praznovanje dneva državnosti in vinogradniški jubilej

Semič - V Semiču so združili praznovanje 40-letnice Društva vinogradnikov Semič in dneva državnosti. Kot je dejal Janko Bukovec, sedanji predsednik društva in pred štirimi desetletji predsednik Društva vinogradnikov Bele krajine, so se v teh letih predvsem po zaslugi vinogradniških društev vinogradniki in vinarji zelo izobrazili. Pogreša pa tesnejšo povezanost vinogradnikov.

Semiška županja Polona Kambič je poudarila, da so dobili semiški vinogradniki letos kar dvoje daril. Prvo je kraljica metliške črnine Katarino Plut, ki prihaja iz semiške občine. Drugo pa je uspešna kandidatura semiške občine na razpisu za evropski denar, s katerim bodo uredili tudi prostore v Muzejski hiši, kjer bo vinogradniška zbirka.

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša pa je dejala, da tako odločitev o samostojni Sloveniji kot odločitev vinogradnikov o prvi razstavi vin in ustanovitvi društva nosita sanje, upe, želje po napredku. Dala je prav Bukovcu, da mora država pomagati vinogradnikom, še posebej tam, kjer so težki pogoji za pridelavo, kot na primer v Beli krajini. »Saj izvajamo različne ukrepe, spodbujamo vinogradnike pri izvozu in jim pomagamo pri promociji v tujini. Vendar pa morajo tudi vinogradniki sami kaj narediti. Na primer stopiti skupaj pri prodaji in združevanju zemljišč,« je med drugim dejala sekretarka.

Silvo Murgelj, boter društvenega prapora, je s pomočjo Katarine Plut razvil prapor in ga predal praporščakoma Francu Movernu in Tonetu Malnariču. Podelili so tudi vrsto priznanj zaslužnim članom, uspešnim vinarjem in drugim, ki so društvu kakor koli pomagali pri delu.

V kulturnem programu so nastopi mešani pevski zbor Društva upokojencev Semič, pevska skupina Klobukaji, Godba na pihala Semič in mladi pevki Vesna Malnarič in Tjaša Plut

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

