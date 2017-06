V Mokronogu je spet zagorel kres

25.6.2017 | 19:00

V Mokronogu so ob včerajšnji Kresni noči prižgali tudi kres. (Foto: J. S.)

Najmlajši so tradicionalno uživali ob nastopu čarodeja.

V Mokronogu vsako leto poskrbijo tudi za okrasitev prireditvenega prostora s praprotjo.

Mokronog - Po treh letih je bilo vreme prirediteljem tradicionalne Kresne noči v Mokronogu spet naklonjeno in tako je sinoči pri tukajšnjem Strelovem turnu vnovič zagorel kres, ki ga je prižgala mlada, do nedavnega devetošolka, Katarina Prokić. »Ponosna sem, da sem imela to čast, da sem letos vodila progam in prižgala kres,« je bila zadovoljna.

Zadovoljni pa so bili tudi v Turističnem društvu Mokronog, ki skupaj z ostalimi domačimi društvi in občino bdi nad to tradicionalno prireditvijo. »Po dolgem času smo dočakali lepo sončno vreme,« pravi Jernej Mauko, predsednik mokronoškega turističnega društva.

Tudi 28. Kresno noč je zaznamoval pester in raznolik program, od odbojke na mivki do kolesarskega maratona, pripravili so proslavo ob dnevu državnosti pa ustvarjalne delavnice za otroke, letošnja novost je bilo ulično gledališče, manjkal ni niti čarodej, ki je tradicionalno zabaval predvsem najmlajše in tako v prireditev vnesel nekaj tiste magije, ki zaznamuje kresne noči.

Nekdaj so namreč verovali, da ima kresna noč svojo moč. Po ljudskem izročilu so tako imele posebno moč rastline, ljudje, ki so denimo v žepu nosili praprotna semena, so lahko slišali govoriti živali ali postali nevidni, čudežno moč je imela tudi voda, saj so neporočena dekleta v njenem odsevu uzrla bodočega ženina. Seveda so tudi nekdaj ob kresni noči zagoreli kresovi, ki so po ljudskem izročilu dodajali moč soncu, ko so se začeli dnevi spet krajšati. »Višji kot je bil kres, več moči so dodajali soncu,« pripoveduje Mauko.

V Mokronogu se tako s tradicionalno Kresno nočjo trudijo ohranjati kulturno dediščino naših prednikov ter njihove šege in običaje. Vsako leto prireditveni prostor tudi okrasijo s praprotjo, kresnicami in zelenjem, pri postavitvi kresa pa zadnja leta priskoči na pomoč občinska organizacije borcev za vrednote NOB Mokronog-Trebelno. Da bi ohranili verovanje v magijo, pa vsako leto v Mokronog povabijo tudi čarodeja.

Kresne noči so sicer sredi tukajšnjih grajskih ruševin vzniknile leta 1973, nekdaj pa so tem tradicionalnim prireditvam posebno čarobnost prispevali nepogrešljivi baletni nastopi. »Prireditev ima bogato tradicijo. Vmes je bilo nekaj let prekinitve, ko se je zamenjala generacija, pa so ugotovili, da gre za lepo prireditev sredi Mokronoga oz. sredi tega lokalnega prostora. Mladi so prireditev ponovno obudili, vztrajajo in nadaljujejo njeno tradicijo, zato verjamem, da se bo obdržala tudi v prihodnje,« sklene mokronoški župan Anton Maver.

