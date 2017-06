Splavarjenje v Radečah: zorbing, rodeo in Galama vseh galam

25.6.2017 | 17:30

Radeče - Za nami je še en vroč in uspešen dan splavarjenja, ki so ga zaznamovale visoke temperature in nora zabava.

Drugi dan tradicionalnega Splavarjenja v Radečah se je začel že dopoldne z nogometnim turnirjem za otroke, na njem se je pomerilo kar 10 ekip iz cele Slovenije. Že v zgodnjem dopoldnevu je zazvenela tudi glasba, zanjo je poskrbel ansambel Prva liga. Atrakcija dneva je bil zagotovo tudi zorbing, šport, ki pri nas še ni tako zelo dobro poznan, včeraj pa so ga mnogi dodobra spoznali. Mlado in staro se je pogumno merilo tudi v rodeu, splavarji pa so ves dan pridno vozili. Popoldan se je pri 35 stopinjah Celzija plesalo v ritmu Tria Šubic, zvečer pa je temperaturo dvigovala Aktualova Galama pod taktirko Deana Windischa, ki ga je na odru kasneje zamenjala še priljubljena Lidija Bačić.

Ob polnoči je na nebu zažarel ognjemet in najavil še zadnji dan Splavarjenja. Ta je v znamenju mediteranske hrane, da bo ta še posebej teknila, pa bo poskrbela Klapa Kampanel. Čez vabijo na vožnje s splavom, preizkusite lahko električni avto ElAvto, se pomerite v rodeu ali se zabavate v zabaviščnem parku. V gostilni Pr` Veseljak si boste lahko privoščili kakšno dobroto ali le sladoled, sicer pa tudi dobrot na stojnicah še vedno ne bo zmanjkalo, pa tudi dobre muzike ne.

Popoldan bosta za poskočne ritme poskrbela odlična Ansambel Smeh in Zaka pa ne in dan bo pri koncu. Vabljeni torej da ta nedeljski dan preživite aktivno in v idiličnem okolju splavarskega mesta Radeče.

J. U.

Galerija