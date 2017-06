Huda ura: zaradi strele zagorela hiša, podrta drevesa in el. drogovi

25.6.2017 | 19:45

ilustrativna slika (Foto: J. A., arhiv DL)

Vremenoslovci so danes opozarjali na možnost neviht in sunkovitega vetra. Na območju regije so imeli tako gasilci po 19. uri res veliko dela.

Oba dežurna centra, novomeški in brežiški, sta še ob 18. uri poslala poročili, v katerih danes ni bilo nikakršnega izrednega dogodka, že čez slabe pol ure pa klici na 112 niso prenehali.

Kot je razvidno s spletne strani Uprave za zaščito in reševanje, je okoli 19. ure podrto drevo ogrožalo hišo na Obrtniški ulici v Trebnjem, zaradi udara strele pa je zagorelo na stanovanjskem objektu na Smučki cesti v Semiču

O podrtih drevesih poročajo še s ceste Dolenje Ponikve- Mirna Peč, iz Gorenjega Gradišča, na cesti Žuniči-Adlešiči ter Lomno - Veliki Trn.

Ker je lipa padla na električne vodnike, je bila zaprta cesta tudi na Vinjem Vrhu, nagnjen električni drog je oviral promet v Metliki, na relaciji Dolenja vas pri Artičah – Čele in v Arnovem selu.

Brez električne energije so ostali na Pristavi pri Leskovci, v naravi je zagorelo na Drnovem.

Upajmo, da hujšega v nadaljevanju večera ne bo. Napoved sicer pravi, da se bo ponoči vreme povsod umirilo in do jutra zjasnilo.

M. M.