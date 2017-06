Izdali so ga prstni odtisi na oknu

26.6.2017 | 14:15

Maikol Santo je na sodišče prišel iz pripora. Ker ne razume slovensko, je bila ob njem tolmačka. (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Maikol Santo, 25-letni državljan Hrvaške, je konec lanskega septembra vlomil v stanovanjsko hišo v Trebnjem, od koder je odnesel zlatnino. A roka pravice je bila dovolj dolga, da ga je pripeljala na sodišče, kjer je krivdo priznal in dobil 11 mesecev zapora, poleg tega bo moral plačati tudi pet tisočakov.

Tistega septembrskega dne je skozi okno spalnice vstopil v prostore in odnesel več verižic, prstanov, zapestnic in uhanov. Lastnike je oškodoval za okoli pet tisočakov. Najverjetneje možje postave vlomilca in tatu nikoli ne bi našli, če na oknu ne bi našli njegovih bioloških sledi, ki so jih primerjali s tistimi, ki so jih imeli v bazi. Prijeli so ga 14. maja letos in od takrat je v priporu.

Santo, ki je sicer Rom, rojen je v Italiji, zdaj pa živi s partnerico in dvema otrokoma v Bjelovarju na Hrvaškem, je že kar stari znanec slovenskih sodišč, saj je bil lani decembra za tatvino obsojen na ljubljanskem okrožnem sodišču (takrat je dobil le pogojno kazen), za istovrstno kaznivo dejanje pa je bil obsojen tudi že na Hrvaškem.

Na sodišče je prišel v družbi odvetnice, pridružila pa se mu je tudi tolmačka, saj ne zna slovensko. Nič ni slepomišil in se izgovarjal. Najprej je okrožna tožilka Renata Brodarič Trentelj prebrala obtožnico, povedala, da predlaga 11 mesecev zapora, odvzem premoženjske koristi v višini 5.000 evrov in podaljšanje pripora do nastopa kazni. Po tistem ga je sodnica Mojca Hode vprašala, ali je vse razumel, pokimal je in rekel: »Krivdo priznam.«

V predhodnih pogovorih z obtožencem in njegovo odvetnico se je tožilstvo dogovorilo, da bo v primeru priznanja krivde na predobravnalni narok prinesel tri tisočake, torej del odvzete protipravno pridobljene premoženjske koristi. Na narok denarja sicer ni prinesel, ga je pa že nekaj dni prej njegov oče v pisarno njegove odvetnice, ki je gotovino potem nakazala na račun, ki ga je sporočilo sodišče.

Sodnica je izrekla natanko takšno kazen, kot jo je predlagala tožilka. Ker obtoženi nima nobenega premoženja, niti prihodkov, ga je oprostila stroškov postopka, in ker se je odpovedal pravici do pritožbe, bo lahko odšel na predčasno prestajanje kazni.

Članek je bil objavljen v 25. številki Dolenjskega lista z dne, 22. junij 2017.

