Na Krasincu praznovali dan državnosti in 90-letnico PGD

26.6.2017 | 08:15

Krasinec - S parado, v kateri je bilo 140 gasilcev in 23 praporščakov s prapori, so na Krasincu pričeli slovesnost ob 90-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Krasinec in dnevu državnosti. Na slovesnosti je metliški župan Darko Zevnik predal ključe gasilskega vozila, ki je nadomestilo prejšnje 15 let staro vozilo, predsedniku PGD Krasinec Dušanu Starašiniču, ta pa šoferju Mateju Starašiniču. Poleg tega so krasinski gasilci dobili tudi novo motorno brizgalno. Pridobitvi je blagoslovil župnik Peter Miroslavič.

S tem se je, kot je dejal predsednik društva, uresničila njihova dolgoletna želja o dobri tehnični opremljenosti društva, ki šteje 130 članov. Po besedah predsednika Gasilske zveze Metlika Martina Štubljarja, so prav tehnične pridobitve porok za uspešno nadaljnje delo. Anton Planinc pa je v imenu Gasilske zveze Slovenije izročil društvu gasilsko odlikovanje plamenico prve stopnje.

V kulturnem programu sta nastopila harmonikar Samo Starašinič in moški pevski zbor župnije Podzemelj.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

