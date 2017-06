Na tretjem večeru Pridi zvečer na grad predstavitev Glasbene šole Andreja Bajuka

26.6.2017 | 09:25

Metlika - Z včerajšnjim nastopom učencev Glasbene šole Andreja Bajuka iz Radovice se je zaključilo šolsko leto v omenjeni šoli, hkrati pa je bil koncert tretja prireditev v okviru metliškega kulturnega poletja Pridi zvečer na grad.

Andrej Bajuk v svoji šoli poučuje igranje na harmoniko, klaviature, klavir, kitaro in solo petje. V okviru šole deluje orkester, ki ima 40 članov, sicer pa ima Andrej tudi ansambel, v katerem poleg njega igrata še njegov sin Simon in Jože Muc, poje pa Ksenija Šašek.

Poleg orkestra in ansambla so na koncertu nastopile še mlade pevke Anja Bajuk, Lana Škof, Tjaša Plut, Nina Pahor Oberman, Kaja Rušnov in Viviana Kukar. Leon Šavorn je zaigral na diatonično harmoniko, Živa Petric in Tamara Strahinić pa na kitari. V goste so povabili še vokalno skupino Vocalis, ki jo vodi Ani Jankovič Šober.

Naslednja prireditev bo na grajskem dvorišču v četrtek, 29. junija. Nastopil bo Big band Črnomelj. V soboto, 1. julija, pa se bo pred odhodom na dopust predstavila še Mestna godba Metlika. Obe prireditvi se bosta začeli ob 21. uri.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija