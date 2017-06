Spet na udaru - veter lomil vse pred seboj

26.6.2017 | 07:05

Ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Sinoči smo že poročali o posledicah neurja, ki se je proti 19. uri razbesnelo tudi nad Dolenjsko, Belo krajino in Posavjem. Davišnje podrobno poročilo pristojnih dežurnih služb navaja množico posredovanj predvsem zaradi vetroloma ipd.:

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Ob 18.22 so bili obveščeni o udaru strele in požaru na stanovanjskem objektu na Smuški cesti v Semiču. A so gasilci PGD Semič in Kot-Brezje na kraju ugotovili, da je lastnik ob stanovanjskem objektu kuril suho travo. Intervencija ni bila potrebna.

Močan veter, vetrolom

Ob 18.33 je pri naselju Gorenje Gradišče, občina Dolenjske Toplice, del podrtega drevesa in vejevje oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je oviro odstranil.

Ob 18.33 je na cesti Adlešiči-Žuniči, občina Črnomelj drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Ob 18.35 je v naselju Gradac, občina Metlika, veter nagnil električni drog, ki je oviral promet. Posredovali so dežurni delavci elektro službe.

Ob 18.47 je v naselju Vinji Vrh, občina Šmarješke Toplice, veter podrl drevo, katero je padlo na električne vodnike in zaprlo cesto. Posredovala sta dežurna delavca elektro in cestnega podjetja.

Ob 19.16 je v Obrtniški ulici v Trebnjem podrto drevo ogrožalo stanovanjski objekt in rastlinjak. Gasilci PGD Trebnje so drevo razžagali in odstranili.

Ob 19.22 je podrto drevo oviralo promet na cesti Vrhpeč-Mirna Peč, občina Mirna Peč. Dežurni delavec Komunale Trebnje je drevo razžagal in odstranil.

Ob 19.29 je veter odkril del ostrešja na večstanovanjskem objektu na Smrečnikovi ulici v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto so na 20 kvadratnih metrih strehe pritrdili kritino nazaj.

Ob 20.02 je podrto drevo oviralo promet v naselju Grmada, občina Trebnje. Dežurni delavec Komunale Trebnje je drevo razžagal in odstranil.

Ob 20.24 je v Šmarjeških Toplicah veter podrl drevo, ki je padlo na brunarico. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so ga s pomočjo avtodvigala odstranili.

Ob 20.24 je v ulici Na žago v Straži podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Vavta vas so drevo razžagali in odstranili.

Ob 18.41 se je med Kočevsko Reko in Borovcem v občini Kočevje, zaradi močnega vetra podrlo drevo čez cesto. Posredovali so gasilci PGD Kočevska reka, ki so ga razžagali in odstranili s ceste.

Prekinitve oskrbe z električno energijo

Davi ob 2.39 je na področju krajevne skupnosti Kandija-Grm in Žabja vas v Novem mestu zaradi okvare na daljnovodu prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo pri odjemalcih. Dežurni delavci Elektra Ljubljana so napako odpravili.

POSAVJE

Ob 18.29 so v kraju Drnovo, občina Krško, zagorele bale sena in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Drnovo in PGD Leskovec, ki so pogasili goreče bale in osebno vozilo.

Močan veter, vetrolom

Ob 18.12 so posredovali gasilci PGD Veliki Trn na relaciji Lomno-Veliki Trn v občini Krško, kjer je podrto drevo oviralo promet. Gasilci so podrto drevo, v katerega se je zaletelo osebno vozilo, odstranili s cestišča. Poškodovanih oseb v nesreči ni bilo. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 18.58 se je v kraju Arnovo Selo, občina Brežice, zaradi močnega vetra podrl električni drog. Napako so odpravili dežurni delavci pri Elektro Celje.

Ob 19.07 je prišlo do prekinitve z električno energijo v naselju Pristava pri Leskovcu v občini Krško. Napako so odpravili dežurni delavci pri Elektro Celje.

Ob 19.35 so posredovali gasilci PGD Loka v kraju Račica v občini Sevnica, kjer je močan veter odkril del ostrešja na stanovanjskem objektu. Gasilci so približno pet kvadratnih metrov ostrešja pokrili s strešno kritino.

Ob 20.30 so delavci cestnega podjetja na relaciji Vrh pri Boštanju-Boštanj v občini Sevnica, odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet.

Ob 20.51 so delavci cestnega podjetja na relaciji Dramlja-Vitna vas v občini Brežice, odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet, ob 21.34 pa na relaciji Veliki Obrež-Mali Obrež.

Poplava meteornih voda

Ob 20.39 je fekalna in meteorna kanalizacija zalila dvorišče na Cesti 4. julija v Krškem. Posredoval je dežurni upravljalec stavb.

Tehnična pomoč

Ob 21.34 je dežurni upravljalec občinskih cest postavil ustrezno prometno signalizacijo za obvoz v Črncu v Brežicah, kjer je v neurju prišlo do okvare zapornic na cestno železniškem prehodu.

Prometna nesreča na AC

Ob 18.57 se je na avtocesti pred izvozom Ivančna gorica, smer Novo mesto, zgodila prometna nesreča v kateri se je voznik osebnega avtomobila zalete v zaščitno ograjo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in Grosuplje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akomulator, posuli in očistili cestišče ter s tehničnim posegom odprli vrata vozila in omogočili dostop do poškodovanca, katerega so oskrbeli reševalci NMP Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA 1988, izvod Plešivica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD 2002.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU, TP ZAVINEK in TP GRMOVLJE1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRNIČ na izvodu PROTI LOKVAM in KZ TREBNJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.