FOTO: PGD Stara vas-Loka: nekoč 27, danes 72 članov in še lepši dom

26.6.2017 | 13:00

Gorenja Stara vas - Z gasilsko povorko, na čelu katere je šel poveljnik Tomaž Turk, igral pa je Pihalni orkester Občine Šentjernej, se je pričela slovesnost ob 80-letnici Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Stara vas - Loka, enega od desetih v Gasilski zvezi Šentjernej.

Člani društva, od pionirjev do veteranov, ter gasilci iz okoliških društev so se v uniformah sprehodili skozi vas, od cerkvice do prireditvenega prostora pri gasilskem domu, razkazali so tudi vozni park. Veliko pozornosti je bila deležna tudi stara brizgalna naprava, ki jo je s konjsko vprego vozil Franc Gregorič.

Andrej Zidarič.

Ponosni so na osem desetletij samostojne poti, saj so v tem času napredovali - tako kadrovsko kot z opremo in znanjem. Andrej Zidarič, ki že deseto leto vodi PGD Stara vas - Loka, prej pa je bil tri mandate poveljnik, pove, da je društvo ob nastanku, torej ob ločitvi od orehovškega društva leta 1937, ko se je imenovalo še četa, štelo 27 članov, danes jih 72. Med njimi so tako pionirji, saj skrbijo za podmladek, kot mladinci, člani, članice in veterani. Prihajajo iz vasi Gorenja Stara vas in Loka.

Prenovljen gasilski dom.

Na sobotni slovesnosti je spregovoril tudi o prehojeni poti, ki ni bila vedno lahka, a s slogo in razumevanjem so zmogli. Postavili so nov zidan gasilski dom, nabavljali opremo in vozila, razvili prapor, vseskozi pa niso pozabili na osnovno poslanstvo gasilcev - pomoč ljudem v stiski. Skrbijo za izobraževanje, udeležujejo se tekmovanj in ponosni so, da so članice letos dosegle 3. mesto na regijskem tekmovanju.

Po besedah predsednika Zidariča tudi 80-letnico niso pričakali križem rok, saj so za ta jubilej gasilski dom prenovili na zunaj in na znotraj: prebelili so ga, prebarvali okna in vrata, uredili novo fasado.

Pohvalnih besedo o društvu in delu gasilcev so bili: predsednik GZ Šentjernej Aleš Medle, ki je društvu ob jubileju podelil stekleno skulpturo z gasilskim petelinom; Mihael Boranič iz GZ Slovenije, Stane Zagorc iz Uprave RS za zaščito in reševanje, ter šentjernejski župan Radko Luzar, ki je dejal: »Gasilci ste steber, ki skrbi za našo varnost.«

Stara brizgalna iz leta 1900.

Zaslužnim članom so podelili društvena priznanja, pa tudi priznanja šentjernejske GZ in GZ Slovenije, ter zahvale donatorjem. V programu, ki ga je povezovala Patricija Pavlič, so nastopili mladi gasilci.

Na prireditvenem prostoru, kjer je potekala tudi gasilska veselica, so gasilci na ogled postavili staro brizgalno iz leta 1900, ki jo imajo lepo ohranjeno in jim je v ponos.

Besedilo in foto: L. M.

