Taxi zapeljala Vesno do prve zmage

26.6.2017 | 12:05

Taxi z Vesno Šuštaršič (levo) na poti do prve zmnage (Foto: I. Vidmar)

Martin Mars

Dirka ponijev

Šentjernej - Včeraj so v Šentjerneju pripravili prve od treh kasaških dirk na domačem hipodromu, ki so ga šentjernejski konji dobro izkoristili in osvojili polovico zmag - Arianna z Andrejem Košakom, Gulianne s Tomažem Novakom in Taxi NP (IT) z Vesno Šuštaršič. Od preostalih treh pa sta še dve z Ain't She Perfect in Lučko Müller ter Silviababy Lux (IT) in Martinom Marsem ostali na našem koncu.

Dobro pripravljena in ravno prav vlažna steza ter ne več vroče vreme sta tekmovalcem omogočila dobre izide, gledalci pa so videli napete boje, še posebej v zadnjih dveh dirkah - v peti se je Taxi z Vesno Šuštaršič v drugem delu s pravim slalom med tekmeci iz ozadja prebila v ospredje in obe, tako kobila kot voznica sta slavili svojo prvo zmago.

Vrhunec prireditve pa je bila nedvomno zadnja, odprta, dirka, ki jo je vse do zaključka obvladoval Dior MS z domačinom Igorjem Novakom na vajetih. Njegovo vodstvo v zadnjem ovinku je kazalo na zanesljivo zmago, potem pa se je sredi ovinka povsem po zunanji stezi kot blisk v ospredje izstrelil Silviababi Lux (IT) z Martinom Marsem in zmaga je odšla v Posavje.

Čeprav se je z zahoda že močno temnilo in je tudi Šentjerneju že grozilo neurje, so prizadevni prireditelji za konec izpeljali še dirko ponijev, kjer pa ob različni velikosti tekmovalcev in starosti voznikov ter obliki vozil zmagovalec niti ni pomemben, zato so vsem sodelujočim podelili le spominske medalje.

Rezultati - 1. dirka: 1. Demper (Vito Šadl, Stožice) 22,9, 4. Juliano (Ivan Košak, Šentjernej) 25,8; 2. dirka: 1. Ain't She Perfect (Lučka Müller, Bela krajina) 21,0, 2. Saul (IT) (Matej Osolnik, Šentjernej) 21,1, 3. Tibuja NS (IT) (Marko Gorenc, Šentjernej) 21,1; 3. dirka: 1. Arianna (Andrej Košak, Šentjernej) 20,6; 2. Fin Hollow (Janez Košak, Šentjernej) 21,0, 3. Los Angeles (Viti Šadl, Šentjernej) 21,0, 4. Concord Jet (Anja Medle, Šentjernej); 4. dirka: 1. Gulianne (Tomaž Novak, Šentjernej) 18,5, 3. Rucoea Spritz (IT) (Andrej Simončič, Šentjernej) 18,9; 5. dirka: 1. Taxi NP (IT) (Vesna Šuštaršič, Šentjernej) 18,1, 3. Wise Man (Martin Mars, Posavje Krško) 18,7; 4. Gingersnap (Lana Zrinjanin, Šentjernej) 18,8, 5. Iztok BE (Marko Gorenc, Posavje Krško); 6. dirka: 1. Silviababy Lux (IT) (Martin Mars, Posavje Krško) 17,8, 2. Dior MS (Igor Novak, Šentjernej) 17,9.

I. Vidmar

