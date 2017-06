Uradni začetek počitnic pa tudi popravnih izpitov

26.6.2017 | 10:10

Ustvarjanje otrok na sobotnem Prazniku situl v Novem mestu (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubljana - Za nekaj več kot 161.000 osnovnošolcev in nekaj več kot 54.000 srednješolcev se danes začenjajo najdaljše počitnice v šolskem letu. Svojih šolskih obveznosti pa še ne bodo odložili tisti, ki bodo opravljali predmetne in popravne izpite. V šolske klopi se sicer šolarji vračajo 1. septembra. Šole so v petek obeležile tudi dan državnosti.

V času poletnih počitnic so številne organizacije, društva in institucije za mlade pripravile počitniške tabore, delavnice in letovanja, nekateri tudi počitniško varstvo. Pester nabor dejavnosti med drugim ponujajo Zveza prijateljev mladine Slovenije, taborniške in skavtske organizacije, centri šolskih in obšolskih dejavnosti, lokalna društva in javni zavodi. Nekaj tovrstnih vabil najdete tudi na povezavi Namig za premik.

V osnovnih šolah se danes začenja obdobje predmetnih in popravnih izpitov za učence do 8. razreda. Izpite bodo v tem roku lahko opravljali do 7. julija. Za dijake pa se bodo začeli 29. junija.

Sicer so učenci 9. razredov šolsko leto zaključili 15. junija, dijaki zaključnih letnikov srednjih šol pa že 22. maja. Za tiste devetošolce, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh potekajo popravni izpiti, dijaki zaključnih letnikov pa so ravno v četrtek zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi.

Največja generacija prvošolčkov

V letošnjem šolskem letu je šolo obiskovalo okoli 175.700 učencev in 75.000 dijakov. Osnovno šolo je prvič obiskovalo okoli 22.300 otrok, kar je bila največja generacija prvošolčkov v zadnjih 19 letih. Največja novost iztekajočega se šolskega leta je bil uvedba pouka angleščine kot obveznega predmeta v 2. razredu v vseh osnovnih šolah.

Na visokošolskih zavodih pa bodo do 6. julija potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti bodočih študentov prvega prijavnega roka.

Z uspehom na poklicni maturi bodo dijaki seznanjeni 5. julija, z uspehom na splošni maturi pa 10. julija.

Najkasneje do 25. julija bodo kandidati obveščeni o rezultatih izbirnega postopka oz. ali so sprejeti na fakulteto. Vpis v prvi letnik študija sprejetih v prvem roku bo od 26. julija do 14. avgusta.

Učencem, dijakom in vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju je ob koncu šolskega leta po navedbah STA v poslanici čestitala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Vsem je zaželela lepe in sproščene počitnice.

M. M.