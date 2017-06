Lojze Peterle: Verjamem v Slovenijo in njene ljudi

Z leve: Milena Vranetič, Franc Vranetič, Vladka Sumrek in Terezija Marija Zinka Žnideršič ob slovenski zastavi. (Foto: M. L.)

Lojze Peterle (Foto: M. L.)

Spominska fotografija (Foto: M. L.)

Med slovesnostjo (Foto: M. L.)

Brežice - V Brežicah je bila ob včerajšnjem dnevu državnosti slovesnost z mašo. Dogodek so organizirali občina Brežice, brežiško Društvo 1824, župnija sv. Lovrenca Brežice in brežiški občinski odbor NSi.

Mašo v cerkvi sv. Lovrenca so vodili župnik v Brestanici in naddekan savskega naddekanata Jože Špes, župnik v Artičah in Sromljah in dekan videmske dekanije lazarist Franc Rataj iz Dobove in brežiški župnik Milan Kšela, nekdanji naddekan savskega naddekanata in dekan dekanije Videm.

Po maši je v cerkvi zbrane nagovoril slavnostni govornik evropski poslanec Lojze Peterle, predsednik prve slovenske vlade. »Imeli smo in imamo še kateri praznik, ki pa ga ne praznujemo skupaj,« je o dnevu državnosti rekel Peterle. Osamosvojitvena vojna nas ni ločila med seboj, kot katera druga, je menil. Višjega dosežka, kot je bila osamosvojitev, po Peterletovem mnenju ni bilo v slovenski zgodovini. To, kako bo samostojna Slovenija živela in delovala v prihodnje, pa je po njegovem odgovornost vseh nas in tudi za današnje razmere ni kriva Evropa in ni kriva demokracija.

»Kot država še rastemo. Pri tem doživljamo neko valovanje, ki ima tudi 'nižje lege', če uporabim izraz iz glasbe,« je dejal slavnostni govornik, ki je ob tem izrazil željo, da »v slovenski politiki spet prevlada smisel za skupnost«. Peterle ugotavlja, da so nekateri državo uporabili za uresničevanje svojih interesov, namesto da bi služili interesom Slovenije in vseh nas. Toda verjame v Slovenijo in njene ljudi. Optimizem ga navdaja tudi zato, ker slovenski duh po njegovem živi tudi zunaj Slovenije, med Slovenci po svetu.

Osamosvojitev je izjemen dogodek v zgodovini Slovencev, je poudaril v nagovoru tudi brežiški župan Ivan Molan. V samostojni Sloveniji smo dosegli veliko, a lahko bi več. Mislili smo, da bo šlo v demokraciji vse lažje in bolje. Da se taka pričakovanja ne uresničujejo, je kriva tudi politična oblast. Molan je tudi opozoril na družbeno neenakost. Po njegovem, kot kažejo primeri, tudi pred zakonom ljudje niso enaki, ampak je pravica nemalokrat na strani bogatih. Nekateri so za doseganje lastnega uspeha žal pripravljeni poteptati druge. A kljub vsem odklonom moramo biti ponosni na Slovenijo. Za Slovenijo so po županovih besedah ljudje umrli, med žrtvami osamosvojitvene vojne je bil tudi brežiški rojak Jernej Molan.

Zbrane v Rokovi cerkvi je nagovoril tudi predsednik brežiškega občinskega odbora NSi Franc Vranetič, ki se je pri tem zahvalil sodelujočim pri organizaciji dogodka.

Na prireditvi je nastopil pevski zbor župnije Brežice z zborovodkinjo Jelko Žnideršič. Terezija Marija Zinka Žnideršič, ki je sicer povezovala slovesnost, je nastopila s Cankarjevim besedilom.

Prireditveni prostor so nalašč za to slovesnost na poseben način okrasili s simboloma Slovenije in Evropske skupnosti. Ob oltarju so tako postavili slovensko in evropsko zastavo, narejeni iz rož. Simbola si je zamislila Vladka Sumrek, ljubiteljska slikarka iz Črnca pri Brežicah, s katero je pri izdelavi sodelovala tudi Milena Vranetič iz Kapel.

Po maši in slovesnosti v cerkvi so pripravili pogostitev ob lipi pred cerkvijo.

