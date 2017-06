Pijani trčili v tovornjak in v hišo, zapeljali s ceste ...

Novomeški policisti so minuli petek prejeli klic zaradi prometne nesreče na parkirnem prostoru gostinskega lokala v Novem mestu. Ugotovili so, da je 50-letni voznik avtomobila zaradi nepravilnega premika trčil v tovorno vozilo in ga poškodoval. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,34 miligrama alkohola (2,79 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes poročajo s PU Novo mesto.

V okolici Šentruperta je v noči na nedeljo voznik avtomobila izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. 35-letni voznik, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,56 miligrama alkohola (1,16 g/kg). Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, policisti pa bodo zoper njega na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V okolici Krškega je včeraj popoldne 42-letni voznik avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 24-letni voznik. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so ugotovili, da je imel povzročitelj v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola (1,21 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah seznanili sodišče.

V okolici Novega mesta je včeraj popoldne 47-letni voznik avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v stanovanjsko hišo in jo poškodoval. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,49 miligrama alkohola (3,1 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in napisali obdolžilni predlog.

Na mejnem prehodu Obrežje so policisti v noči na nedeljo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 57-letni državljan Hrvaške je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi seznanili sodišče.

Vlomili v tri zidanice

V Semiču je nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, ukradel je denar in nakit. Stanovalce, ki so bili v času vloma odsotni, je oškodoval za okoli 1200 evrov.

V okolici Cerovega Loga na območju Šentjerneja je minuli konec tedna neznanec vlomil v tri zidanice. S seboj je odnesel motorno žago, udarno kladivo, dve rezilki za železo, električne vodnike, suhomesnate izdelke in pijačo. Lastnike je oškodoval za okoli 2000 evrov.

Na Šegovi ulici v Novem mestu je v noči na soboto nekdo s terase gostinskega lokala vzel televizijski sprejemnik in povzročil za okoli 700 evrov škode.

Zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod Metlika je v petek na izstop iz Slovenije pripeljal 23-letni voznik iz Bosne in Hercegovine, ki je na tovornem vozilu prevažal osebni avtomobil Mercedes benz CLS 320 DCI. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregledali vozilo ter tako ugotovili, da je bil avtomobil ukraden v Španiji. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

