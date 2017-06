Fotografiranje z Borutom Peterlinom

26.6.2017 | 17:45

Borut Peterlin (Foto: I. V.)

Novo mesto - Novomeški mladinski klub LokalPatriot bo od jutri pa do četrtka, od 27. do 29. junija, vsak dan med 17. in 19. uro pripravil fotografsko delavnico z novomeškim fotografom Borutom Peterlinom.

Delavnica je namenjena vsem, ki želijo spoznati osnove fotografiranja in tudi tistim, ki si svoje znanje želijo še nadgraditi.

I. V.